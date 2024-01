Les contrats à terme sur le maïs du Chicago Board of Trade ont augmenté de plus de 1 % mercredi, l'incertitude sur les perspectives de récolte en Amérique du Sud et le recul du dollar ayant déclenché une série de couvertures à découvert, ce qui a permis au contrat de référence sur le maïs de sortir des plus bas de trois ans enregistrés la semaine dernière, ont indiqué les négociants.

Les contrats à terme sur le blé CBOT ont augmenté de 2 % grâce à des achats techniques et à la faiblesse du dollar, et le soja a suivi la tendance à la fermeté après un début mouvementé.

À 12 h 31 CST (1831 GMT), le maïs de mars du CBOT était en hausse de 5 cents à 4,51-1/2 $ le boisseau, prolongeant son rebond après une chute la semaine dernière à 4,36-3/4 $, le plus bas sur un graphique continu du contrat le plus actif depuis décembre 2020.

Le blé CBOT de mars gagnait 13-3/4 cents à 6,10-1/4 dollars le boisseau et le soja de mars gagnait 3 cents à 12,42-1/2 dollars le boisseau.

Les marchés de l'énergie ont apporté leur soutien, le pétrole brut augmentant d'environ 1 % en raison d'un retrait plus important que prévu des stocks de pétrole brut aux États-Unis. Le maïs et le soja suivent parfois les tendances du pétrole brut en raison de leur utilisation dans les biocarburants.

Les fonds de matières premières détiennent d'importantes positions courtes nettes sur les contrats à terme CBOT sur le maïs, le blé et le soja, ce qui rend ces trois marchés propices à des reprises de la couverture des positions courtes. La semaine dernière, le maïs a atteint son niveau le plus bas depuis trois ans et le soja son niveau le plus bas depuis deux ans.

Entre-temps, une chaleur intense est prévue dans les zones de culture de l'Argentine, qui s'attendait à une récolte exceptionnelle, et les acteurs du marché continuent de débattre de la taille des cultures de maïs et de soja en développement au Brésil.

"La taille de la récolte brésilienne est inconnue, et l'Argentine va connaître sa première période de chaleur et de sécheresse de la saison", a déclaré Tom Fritz, associé chez EFG Group à Chicago. Si l'on ajoute à cela toutes les positions courtes sur le marché, on se dit : "OK, prenons l'argent".

Les prévisionnistes s'attendent à une baisse de la production de la deuxième récolte de maïs du Brésil, en raison de la réduction de la superficie ensemencée.

En ce qui concerne le blé, la société russe de conseil agricole Sovecon a relevé ses prévisions de récolte de blé pour 2024 à 92,2 millions de tonnes, contre 91,3 millions en décembre, et n'est plus très loin des 92,8 millions de tonnes récoltées en 2023.