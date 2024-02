Le naira nigérian atteint un niveau record, les actions chutent

Le naira nigérian a chuté à des niveaux record sur les marchés officiels et officieux lundi, tandis que les actions ont enregistré leur plus forte baisse en une journée depuis plus d'un an, les investisseurs inquiets ayant vendu des actifs locaux.

La monnaie est tombée à 1 712 nairas pour un dollar en fin de journée sur le marché officiel et à peu près au même niveau sur le marché non officiel, après avoir prolongé ses pertes. La plus grande économie d'Afrique a connu des pénuries de dollars qui ont poussé sa monnaie à des niveaux records, bien que le gouverneur de la banque centrale, Olayemi Cardoso, ait déclaré que la liquidité des devises étrangères s'améliorait. La dernière chute de la monnaie et des marchés boursiers intervient après que des données ont montré jeudi que le taux d'inflation du pays s'était encore accéléré en janvier, atteignant près de 30 % en termes annuels, sous l'effet de la flambée des prix des denrées alimentaires. "En l'absence de mesures politiques visant à maîtriser l'inflation, le naira continuera à se dévaluer simplement en termes de pouvoir d'achat. Il y a également des risques que cela décourage encore plus les investisseurs étrangers, étant donné le rendement réel de plus en plus négatif des titres de la dette nigériane", a déclaré Kyle Chapman, analyste des marchés des changes chez Ballinger & Co, basé à Londres. Les actions de l'indice All-Share du Nigéria ont chuté de 3,15 % lundi après que les banques, les biens de consommation et les actions industrielles aient chuté, pour afficher leur plus forte baisse depuis octobre 2022. Le poids lourd Dangote Cement et MTN ont chacun perdu le maximum de 10% autorisé sur la bourse, pour aider à faire baisser l'indice à 102 395,21 points. Les actions ont servi de couverture contre l'inflation pour les investisseurs. Cardoso a augmenté les taux du marché libre pour attirer les investisseurs vers les bons qui avaient perdu leur éclat au profit des actions à mesure que l'inflation grimpait, mais les taux du Trésor sont toujours inférieurs au taux directeur de référence et la chute du naira signifie que les rendements devraient encore augmenter.