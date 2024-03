Ambiance :Un vendredi pas si chômé. Les marchés financiers continuent sur leur lancée et rien ne semble être en mesure de les empêcher de clôturer sur des sommets historiques. Les gérants, qui ont déjà suffisamment de mal à ne pas se faire décrocher par le benchmark, font des ajustements de fin de trimestre : cela contribue à soutenir le marché. Autant dire que la probabilité d’une baisse conséquente avant le week-end pascal est faible. On surveillera toutefois la publication du PCE Core (dépenses personnelles de consommation aux états-unis), prévue demain vendredi. Pour mémoire, les économistes tablent sur une croissance de +0.3% en février après les +0.4% enregistrés en janvier. Si les marchés actions sont fermés, il n’en sera pas de même pour les obligations qui continueront de coter. Leur réaction à l’issue de la publication sera intéressante à surveiller et pourrait donner le ton de la séance de lundi prochain (qui n'est pas fériée aux Etats-Unis). Autrement dit, si le PCE est plus fort qu’attendu, cela devrait se traduire par une hausse des rendements et pourrait par ricochet peser sur les actions. On surveillera donc la résistance située à 4.35% sur le rendement du 10 ans aux Etats-Unis. Le franchissement de ce seuil serait probablement perçu négativement tandis qu’une rupture des 4.07% viendra alimenter les perspectives d’une première baisse de taux en juin.

Crypto :Le bitcoin progresse de plus de 5% cette semaine, et refranchit une nouvelle fois le cap des 70 000 dollars. Après avoir enregistré, la semaine dernière, cinq jours consécutifs de flux nets sortants, les ETF Bitcoin Spot retrouvent des entrées positives avec plus de 700 millions de dollars collectés depuis lundi. De son côté, l'éther (ETH) progresse de plus de 3% en repassant au-dessus des 3500 dollars. Désormais, les yeux se tournent vers les prochaines décisions du gendarme boursier américain (SEC) sur l’approbation d’ETF Ethereum Spot qui devraient, selon certains analystes proches du dossier, avoir lieu cette année. Beaucoup d’investisseurs espèrent qu’une commercialisation de tels produits boursiers adossés au cours de l’ETH enclenche un mouvement inédit comparable à celui observable sur le cours du bitcoin en début d’année. Mais pour l’instant, la SEC repousse les demandes pour ces ETF, y compris celles de BlackRock et de Fidelity.