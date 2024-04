Le prix de l'or a atteint un niveau record lundi, alors qu'un rapport sur l'inflation américaine plus faible a renforcé les paris selon lesquels la Réserve fédérale procéderait à sa première baisse de taux d'intérêt de l'année en juin.

L'or au comptant était en hausse de 1,2 % à 2 258,71 $ l'once, à 0328 GMT, après avoir atteint un record historique de 2 259,49 $ plus tôt dans la session. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 1,8% à 2 279,10 $.

"L'absence de surprises à la hausse dans la publication de l'indice de base des prix PCE peut avoir fourni un nouveau feu vert pour les prix de l'or à pousser dans un nouveau territoire record, a déclaré Yeap Jun Rong, stratège de marché IG, se référant au rapport de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE).

La lecture de l'indice de base, à son plus bas niveau depuis près de deux ans, offre potentiellement une certaine validation à la Fed pour lancer son processus de réduction des taux plus tôt que prévu, a déclaré M. Jun Rong.

Les prix américains se sont modérés en février, l'indice des prix PCE augmentant de 0,3 %, selon les données publiées vendredi.

Les dernières données sur l'inflation américaine sont "conformes à ce que nous aimerions voir", a déclaré le président de la Fed, Jerome Powell, indiquant qu'une réduction des taux d'intérêt en juin était à l'ordre du jour.

Les traders évaluent actuellement à 69 % la probabilité que la Fed commence à réduire ses taux en juin, contre 64 % avant la publication des données vendredi, selon l'outil FedWatch du CME Group.

La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention de lingots.

L'or a enregistré sa plus forte hausse mensuelle depuis plus de trois ans en mars, après un rallye fulgurant alimenté par des prévisions de baisse des taux, une forte demande de valeurs refuges et l'achat de titres par les banques centrales.

"Les positions des gestionnaires de fonds ont peut-être atteint dernièrement leur plus haut niveau depuis deux ans, mais elles ne sont pas encore à des niveaux élevés comme en 2016 ou en 2020, ce qui peut suggérer une marge de manœuvre pour de nouveaux achats de rattrapage", a déclaré Jun Rong.

L'argent au comptant a augmenté de 0,7 % à 25,15 $ l'once, le platine a augmenté de 0,6 % à 913,65 $ et le palladium a grimpé de 0,8 % à 1,022,70 $.