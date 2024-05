Le prix de l'or est resté stable et s'est maintenu au-dessus du niveau clé de 2 400 dollars mercredi, alors que les investisseurs attendent les minutes de la dernière réunion de politique de la Réserve fédérale pour obtenir de nouveaux signaux sur le calendrier des réductions des taux d'intérêt américains.

L'or au comptant s'est maintenu à 2 415,35 dollars l'once, à 3h45 GMT. Le lingot a atteint un record de 2 449,89 dollars lundi.

Les contrats à terme sur l'or américain étaient en baisse de 0,3 % à 2 419,00 $.

L'un des facteurs soutenant l'or est la dépréciation de la monnaie fiduciaire entreprise par les Etats-Unis et les nations développées en raison de l'augmentation des déficits budgétaires", a déclaré Kelvin Wong, analyste principal du marché pour l'Asie-Pacifique chez OANDA.

"Il est possible que la politique fiscale de relance joue un rôle plus important dans la stimulation de ces pays, et si cela se concrétise, la confiance dans la monnaie de chaque pays sera érodée".

Le compte-rendu de la réunion de mai de la Fed est attendu à 18h00 GMT. Les traders évaluent actuellement à 64 % la probabilité d'une réduction des taux d'ici septembre.

Les données récentes suggèrent que l'inflation américaine a repris sa tendance à la baisse, mais les décideurs politiques de la Fed ont déclaré mardi que la banque centrale américaine devrait attendre plusieurs mois supplémentaires pour s'assurer que l'inflation est réellement de retour vers son objectif de 2 % avant de réduire les taux d'intérêt.

La baisse des taux d'intérêt et l'incertitude géopolitique font du lingot un investissement favorable.

L'or s'est consolidé au-dessus du niveau de 2 400 dollars en prévision d'un relâchement potentiel des taux d'intérêt plus tard dans l'année, mais pour qu'il atteigne des sommets, un recul du dollar ou des rendements obligataires, ou une augmentation de la demande de valeurs refuges pourraient être nécessaires, a déclaré Tim Waterer, analyste en chef du marché chez KCM Trade.

L'argent au comptant a baissé de 0,8 % à 31,71 dollars après avoir atteint lundi son plus haut niveau depuis plus de 11 ans.

"Le prix de l'argent est plus dynamique et la rupture du niveau de résistance majeur est plus un jeu de rattrapage étant donné la résistance des prix de l'or", a déclaré Wong.

Le platine a augmenté de 0,1% à 1 047,76 dollars et le palladium a baissé de 0,7% à 1 018,85 dollars.