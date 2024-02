Les États-Unis ont annoncé lundi une nouvelle politique de restriction des visas pour les personnes qui, selon eux, utilisent abusivement des logiciels espions commerciaux.

La politique annoncée par le secrétaire d'État Antony Blinken permettra au département d'État d'imposer des restrictions en matière de visas aux personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'utilisation abusive de logiciels espions commerciaux, ainsi qu'à celles qui facilitent de telles actions et en tirent profit.

Cette politique s'appliquera également aux investisseurs et aux opérateurs des logiciels espions commerciaux dont on pense qu'ils sont utilisés à mauvais escient, a déclaré un haut fonctionnaire américain, ajoutant qu'au moins 50 fonctionnaires américains ont été visés par des logiciels espions commerciaux au cours des dernières années.

L'année dernière, le président Joseph Biden a signé un décret visant à lutter contre l'utilisation malveillante d'outils d'espionnage numérique dans le monde entier, qui ciblent le personnel américain et la société civile.

En mars de l'année dernière, les États-Unis et certains de leurs pays partenaires ont appelé à des contrôles nationaux et internationaux stricts pour lutter contre la prolifération et l'utilisation abusive des logiciels espions commerciaux.