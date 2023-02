Les États-Unis imposent une zone de sécurité dans la recherche de restes de ballons chinois

La Maison Blanche a déclaré que le vol du ballon au-dessus des Etats-Unis n'avait rien fait pour améliorer les relations déjà tendues avec la Chine et son porte-parole pour la sécurité nationale a rejeté l'affirmation de Pékin selon laquelle le ballon était destiné à des fins météorologiques comme étant difficilement crédible.

Pékin a condamné l'abattage du ballon et a exhorté Washington à faire preuve de retenue sur cet épisode. Le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré aux journalistes : "Personne ne souhaite voir un conflit ici".

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a reporté une visite prévue du 5 au 6 février en Chine en raison du vol du ballon dans l'espace aérien américain la semaine dernière. Il a été abattu au large de la côte atlantique samedi.

M. Kirby a déclaré que M. Blinken chercherait à reprogrammer le voyage en temps utile.

Le voyage à Pékin aurait été le premier d'un secrétaire d'État américain depuis 2018, alors que les États-Unis et la Chine cherchent à raccommoder des liens mis à rude épreuve par toute une série de désaccords, notamment les tentatives américaines de bloquer l'accès de la Chine à certaines technologies de pointe.

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS

Les États-Unis ont pu étudier le ballon pendant qu'il était en vol et les responsables espèrent glaner de précieux renseignements sur ses opérations en récupérant autant de composants que possible, a déclaré M. Kirby.

La Chine a qualifié l'abattage du ballon de "réaction excessive évidente".

"La Chine s'oppose fermement et proteste énergiquement contre cela", a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Xie Feng dans des remarques adressées à l'ambassade américaine à Pékin et publiées sur le site Web du ministère.

Les responsables américains ont minimisé l'impact du ballon sur la sécurité nationale, bien qu'une récupération réussie puisse potentiellement donner aux États-Unis un aperçu des capacités d'espionnage de la Chine.

De hauts responsables américains ont proposé d'informer les anciens responsables de l'administration Trump sur les détails de ce que la Maison Blanche a déclaré être trois survols de ballons chinois lorsque Donald Trump était président. Les responsables américains ont déclaré que ces ballons ont été découverts après que Trump ait quitté ses fonctions en janvier 2021 et que le président Joe Biden lui ait succédé.

Un général américain de haut rang responsable de l'abattage du ballon a déclaré lundi que l'armée n'avait pas détecté les précédents ballons espions avant celui qui est apparu le 28 janvier au-dessus des États-Unis et a parlé d'un "déficit de sensibilisation".

Toutefois, le général de l'armée de l'air Glen VanHerck, chef du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord et du Commandement du Nord des États-Unis, a déclaré que les services de renseignement américains avaient déterminé les vols précédents après coup, en se basant sur des "moyens supplémentaires de collecte" de renseignements, sans proposer plus de détails sur la question de savoir s'il s'agissait de cyberespionnage, d'interceptions téléphoniques ou de sources humaines.

Lundi, le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré que la Chine avait appris que son ballon avait dérivé au-dessus des États-Unis après en avoir été informée par Washington.

"L'entrée involontaire de ce dirigeable (aux États-Unis) est entièrement un incident isolé et accidentel. Il met à l'épreuve la sincérité des États-Unis dans l'amélioration et la stabilisation des relations bilatérales et la manière dont ils gèrent les crises", a-t-elle déclaré.

Mao a déclaré qu'un autre ballon, repéré au-dessus de l'Amérique latine, était un dirigeable civil sans pilote effectuant un vol d'essai qui "a sévèrement dévié et est entré involontairement dans l'espace au-dessus de l'Amérique latine parce qu'il a été affecté par les conditions météorologiques et parce que sa capacité d'autoguidage est limitée".

Dimanche, l'armée colombienne a déclaré avoir aperçu un objet aérien semblable à un ballon après que le Pentagone ait déclaré vendredi qu'un autre ballon chinois survolait l'Amérique latine.

RÉPERCUSSIONS POSSIBLES

Tout en appelant les États-Unis à la retenue, la Chine a mis en garde contre de "sérieuses répercussions" et a déclaré qu'elle utiliserait les moyens nécessaires pour faire face à des "situations similaires", sans donner de détails. Certains analystes politiques ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que toute réponse soit finement calibrée, afin d'éviter que les liens diplomatiques ne s'enveniment.

La maison de courtage ING a déclaré dans une note lundi que l'incident pourrait exacerber la "guerre technologique" et aurait un impact négatif à court terme sur la monnaie chinoise, le yuan.

"Les deux parties vont probablement imposer davantage d'interdictions d'exportation de technologies dans différentes industries. Il s'agit d'une nouvelle menace de perturbation de la chaîne d'approvisionnement, bien que le risque de perturbation logistique lié aux restrictions du COVID ait maintenant disparu", a-t-il déclaré.

"Ce nouveau risque est davantage un risque à long terme qu'un risque imminent", a déclaré ING.