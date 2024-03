Les actions des marchés émergents ont augmenté lors de la dernière journée de négociation d'une semaine écourtée par les vacances, tandis que les devises sont restées à la traîne face à un dollar ferme, les investisseurs se préparant à recevoir des données très attendues sur l'inflation de la plus grande économie du monde, les États-Unis.

L'indice des actions MSCI a augmenté de 0,4 %, se rapprochant d'un gain trimestriel de 1,6 % et perdant un peu de son élan après un bond de 7,4 % au cours du trimestre précédent.

L'indice des devises a glissé de 0,1%, en voie de baisse trimestrielle, l'indice du dollar étant en voie de progression trimestrielle et se raffermissant de 0,2% sur la journée, le gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller ayant noté que les récentes données décevantes sur l'inflation confirment le bien-fondé de la suspension de la réduction des taux d'intérêt cibles à court terme.

Tous les regards seront tournés vers l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), qui doit être publié vendredi. Toute surprise négative pourrait brouiller davantage le tableau des réductions de taux aux États-Unis.

"Une autre session calme pour les marchés, avec des flux de fin de trimestre et un positionnement avant un long week-end en Europe qui devrait dominer," ont écrit les analystes de Monex Europe.

"Les marchés recevront la troisième lecture du PIB (américain) du quatrième trimestre à 12h30 GMT, mais en l'absence de révisions importantes, il est peu probable que cela fasse bouger les choses."

Les actions chinoises à forte pondération ont bondi sur les attentes de Pékin de prendre des mesures plus agressives pour stimuler l'économie, tandis que le discours d'un officiel a également aidé le sentiment. L'indice CSI300, l'indice Hang Seng et l'indice Shanghai SE Composite ont gagné entre 0,5 % et 0,9 %.

L'indice boursier de référence du Pakistan a atteint son plus haut niveau historique, prolongeant un rallye suite à un accord avec le Fonds monétaire international au début du mois pour libérer plus d'aide financière pour le pays.

Les marchés boursiers du Golfe ont augmenté suite à la hausse des prix du pétrole, après deux jours de pertes, les traders réévaluant les dernières données sur les stocks de pétrole brut et d'essence aux États-Unis.

Le rouble russe s'est renforcé pour atteindre 92 dollars, soutenu par une période fiscale de fin de mois.

Parmi les autres devises, le rand sud-africain a chuté de 0,7 %, tandis que la roupie sri-lankaise a augmenté de 0,2 % par rapport au dollar. Les monnaies des principaux pays d'Europe centrale et orientale - le forint hongrois, le zloty polonais et la couronne tchèque - ont été modérées par rapport à l'euro.

Les investisseurs surveilleront également les élections locales en Turquie dimanche, le parti AK du président Tayyip Erdogan visant à reconquérir certaines villes perdues, notamment Istanbul et Ankara. L'opposition espère porter un coup, l'avenir de son plus grand espoir, le maire d'Istanbul Ekrem Imamoglu, étant lié au résultat.

FAITS MARQUANTS :

** L'Afrique du Sud enregistre des entrées d'IDE moins importantes au 4ème trimestre

** Le FTSE Russell reporte l'inclusion de l'Inde dans l'indice des obligations d'État