Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça baisse ? Quelques explications sur les variations inhabituelles qui affectent les actions sur la séance du jour sur les places européennes. Seulement quand elles sont fiables et documentées : nous évitons autant que possible de raconter n'importe quoi. Les variations sont prises au moment de la rédaction de l'article.

En hausse

Compagnie des Alpes (+8%) : Le groupe français qui exploite des domaines skiables et des parcs de loisirs a publié des résultats semestriels solides avec un chiffre d'affaires record de 761,1 millions d'euros, en hausse de 12,2%. Le résultat net part du groupe a augmenté de 18,7% à 127,7 millions d'euros. Les perspectives sont revues à la hausse pour l'ensemble de l'exercice. La croissance du profit opérationnel est désormais attendue à environ 15% par rapport à l'année précédente. Cette performance a été soutenue par une saison hivernale exceptionnelle dans les domaines skiables et une activité dynamique dans les parcs de loisirs.

Renault (+3%) : Le constructeur automobile français est soutenu par UBS qui n’est plus vendeur du dossier. La recommandation passe de vendre à neutre. L’objectif de cours est relevé à 50€. Le broker trouve plusieurs éléments positifs dont l'annulation de l'introduction en bourse d'Ampère, la cession de la participation dans Nissan et une enquête de l'Union européenne sur la concurrence des véhicules électriques chinois. UBS estime que Renault pourrait atteindre ses objectifs financiers pour 2024, avec une marge opérationnelle prévue de 7,5% et un flux de trésorerie opérationnel d'au moins 2,5 milliards d'euros. Il faut ajouter à ces éléments la possibilité de redistributions attractives de liquidités aux actionnaires.

En baisse

Acciona (-10%) : Le conglomérat espagnol spécialisé dans la construction et l'énergie a émis un avertissement concernant ses perspectives de bénéfices pour l'année. La société a indiqué être pénalisée par les prix de l'énergie inférieurs aux attentes en Espagne, causés par une production renouvelable élevée et une demande réduite par des températures clémentes. Nordex, la filiale d'Acciona spécialisée dans les éoliennes, a certes connu une forte croissance de ses revenus et de ses commandes mais cela n'a pas suffi à compenser les prévisions révisées.

VusionGroup (-10%) : L’ancien SES-imagotag subit une nouvelle attaque de fonds activiste, cette fois de la part de ShadowFall. Ce dernier a accusé le groupe d'irrégularités comptables, notamment de gonfler artificiellement ses facturations par des transactions réciproques avec son principal actionnaire, BOE Technology. Ces accusations ont été renforcées par la vente récente d'actions par les dirigeants de VusionGroup, totalisant 10 millions d'euros.

AJ Bell (-3,5%) : La plateforme d'investissement en ligne basée à Manchester voit son fondateur, Andy Bell, vendre une part de 1,8% du capital pour un montant de 28,1 millions de livres sterling. Cette vente a été réalisée à un prix de 375 pence par action.