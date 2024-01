Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça baisse ? Quelques explications sur les variations inhabituelles qui affectent les actions sur la séance du jour sur les places européennes. Seulement quand elles sont fiables et documentées : nous évitons autant que possible de raconter n'importe quoi. Les variations sont prises au moment de la rédaction de l'article.

En hausse

Ceres Power (+43%) : L’entreprise britannique spécialisée dans les technologies pour l’énergie a signé sa première licence d'hydrogène avec le taiwanais Delta Electronics. L'accord comprend une collaboration de fabrication à long terme et une licence pour la production de piles à combustible à oxyde solide (SOFC) et de cellules électrolytiques à oxyde solide (SOEC). Cet accord apportera 43 millions de livres sterling de revenus à Ceres, dont environ la moitié est attendue pour 2024. L'accord comprend également des paiements de redevances à Ceres pour la production commerciale future et la vente à des clients finaux par Delta. La construction de l'usine débutera en 2024 et la production initiale par Delta est prévue pour la fin de 2026.

Flutter (+12%) : Le propriétaire de marques de paris sportifs telles que Paddy Power, Betfair et FanDuel, a bien fini 2023 avec une augmentation du chiffre d'affaires et du nombre de joueurs. Cependant, les revenus aux États-Unis sont restés en deçà des prévisions en raison de résultats sportifs très favorables aux clients en novembre, notamment pour ce qui est du championnat de la NFL. La société prévoit de s'introduire à la Bourse de New York le 29 janvier tout en conservant sa cotation à Londres et en restant dans l'indice FTSE 100. La dynamique sous-jacente reste très forte pour 2024.

Compagnie Financière Richemont (+9,5%) : Le groupe suisse, propriétaire de marques de luxe telles que Cartier, Jaeger-LeCoultre et Van Cleef & Arpels, a annoncé des ventes supérieures aux attentes pour le troisième trimestre 2023 avec une progression notable de la consommation en Chine. Les ventes en Europe reculent de 4% mais la performance globale a été saluée par les analystes.

Ferrexpo (+9%) : Le producteur de boulettes de minerai de fer, basé à Baar en Suisse et opérant principalement en Ukraine, va reprendre le versement de ses dividendes. Cette décision fait suite à une année 2023 jugée satisfaisante, marquée par une demande accrue et des prix du minerai de fer en hausse. Le président exécutif, Lucio Genovese, a souligné la solidité de la situation financière et l'optimisme pour l'année en cours.

Smart Metering Systems (+5,5%) : L’entreprise britannique spécialisée dans les infrastructures énergétiques a confirmé ses prévisions de bénéfices de son exercice 2023/24 décalé. Elle a également annoncé une augmentation de ses revenus récurrents annuels de 97,1 millions de livres sterling à 113,4 millions de livres sterling.

En baisse

Watches of Switzerland (-32%) : Le détaillant britannique de montres suisses de luxe a réduit ses prévisions de revenus pour 2024 en raison d'une performance commerciale "volatile" pendant la période des fêtes de fin d'année et d'une baisse des dépenses des consommateurs. L'entreprise prévoit désormais des revenus compris entre 1,53 et 1,55 milliard de livres sterling pour l'année, contre une prévision antérieure de 1,65 à 1,70 milliard de livres sterling. La société a également ajusté à la baisse son estimation de la marge sur l'EBIT à entre 8,7% et 8,9% contre 10,7% précédemment.