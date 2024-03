Les actions japonaises ont baissé mardi, tout comme les marchés régionaux, tandis que le yen est resté stable à l'approche d'une réunion cruciale de la Banque du Japon qui pourrait mettre fin à huit années de taux d'intérêt négatifs et inaugurer le premier resserrement de la politique du pays depuis 2007.

Dans une semaine remplie de réunions de banques centrales à travers le monde, la BOJ est au centre de l'attention et tous les signes indiquent que la banque centrale s'éloignera de sa politique monétaire ultra-accommodante.

La BOJ devrait fixer le taux d'appel au jour le jour comme nouvel objectif et le guider dans une fourchette de 0 à 0,1 % en payant un intérêt de 0,1 % sur les réserves excédentaires que les institutions financières placent auprès de la banque centrale.

La banque centrale pourrait également abandonner son contrôle des rendements obligataires et cesser d'acheter des actifs à risque tels que les fonds négociés en bourse, ont déclaré des sources à Reuters.

Le Nikkei japonais était en baisse de 0,73%, tandis que le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans a augmenté mardi et que le yen était ancré à 149,26 pour un dollar avant la décision.

"La réunion d'aujourd'hui (de la BOJ) ne devrait pas se concentrer sur la décision de taux elle-même mais sur ses orientations futures", ont déclaré les économistes d'ING dans une note.

"Si la BOJ signale des mesures vraiment lentes et prudentes, le marché risque d'être déçu. Il y a une faible chance que la BOJ exprime un ton hawkish dans ses prévisions, auquel cas la réaction du marché pourrait être assez importante pour le yen et les obligations d'État japonaises."

Les analystes appellent également à la prudence à l'approche de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale mercredi et des modifications éventuelles apportées par la banque centrale à ses prévisions de réduction des taux d'intérêt pour l'année.

Selon Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone, les traders dollar/yen s'intéressent de plus près à la réunion de la Fed et aux changements potentiels dans le "dot plot", en tant que moteur de la volatilité.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a baissé de 0,7 %. Les actions chinoises ont chuté, l'indice Hang Seng de Hong Kong perdant plus de 1 %, tandis que les actions de premier ordre ont reculé de 0,3 %.

LES BANQUES CENTRALES FONT LA PLUIE ET LE BEAU TEMPS

Les investisseurs attendent également la décision politique de la banque centrale australienne plus tard dans la journée de mardi. La Reserve Bank of Australia devrait maintenir ses taux, l'accent étant mis sur la question de savoir si les décideurs politiques décident d'atténuer davantage leur tendance au resserrement de la politique monétaire.

Alors que les marchés financiers ont prévu des réductions de taux pour la plupart des autres grandes banques centrales à partir du mois de juin, la RBA est une exception notable qui n'a pas prévu de telles réductions en milieu d'année.

Le dollar australien a glissé de 0,21 % pour atteindre son plus bas niveau en deux semaines, à 0,6546 $, avant la décision. Le dollar australien est en baisse de 4 % par rapport au dollar américain cette année.

La Fed est largement attendue pour maintenir les taux stables mercredi, avec l'attention du marché sur les décideurs économiques mis à jour, les commentaires du président Jerome Powell et les projections de taux d'intérêt.

La semaine dernière, les rapports sur l'inflation plus élevés que prévu ont conduit les traders à réduire leurs paris sur les réductions de taux cette année, les marchés évaluant à 71 points de base l'assouplissement cette année. Au début de l'année, les opérateurs tablaient sur une baisse de 150 points de base.

Les opérateurs évaluent à 54,7 % la probabilité que la Fed entame son cycle d'assouplissement en juin, selon l'outil FedWatch du CME, ce qui est nettement inférieur aux attentes antérieures.

"La Fed ne nous dira probablement pas si une réduction en juin est le point de départ, mais continuera plutôt à exprimer sa confiance dans le fait que de multiples réductions sont encore attendues cette année", a déclaré Erik Weisman, économiste en chef et gestionnaire de portefeuille chez MFS Investment Management.

M. Weisman a déclaré que beaucoup dépendra du prochain rapport sur l'inflation prévu le mois prochain, où "un autre chiffre élevé remettrait probablement en question les réductions de la Fed cette année, tandis qu'un chiffre plus bas remettrait probablement une réduction en juin sur la table".

Le rendement des bons du Trésor de référence à 10 ans a diminué de 1,4 point de base à 4,326 % au cours des heures asiatiques, après avoir atteint un sommet de trois semaines de 4,348 % lundi. Les rendements élevés ont stimulé le dollar, dont l'indice a atteint son plus haut niveau en deux semaines, à 103,67.

En ce qui concerne les matières premières, l'or au comptant était à 2 159,10 dollars l'once. Le pétrole brut américain a baissé de 0,13% à 82,61 dollars le baril et le Brent était à 86,81 dollars, en baisse de 0,09% sur la journée.

Les contrats à terme sur le cacao à New York et à Londres ont gagné plus de 4 % lundi pour atteindre des niveaux record, soutenus par une pénurie d'approvisionnement après de mauvaises récoltes en Afrique de l'Ouest.