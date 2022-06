Les actions londoniennes chutent en raison des craintes liées à la croissance ; JD Sports et les détaillants pèsent sur le marché.

L'indice blue-chip FTSE 100 a glissé de 0,1%, tandis que l'indice midcap a baissé de 0,3%.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a survécu à un vote de confiance lundi, mais une importante rébellion au sein de son Parti conservateur à propos du scandale du "partygate" a porté un coup à son autorité.

"Johnson a effectivement perdu son autorité et le Royaume-Uni est confronté à une période de dérive politique... Les marchés n'aiment pas l'incertitude et cela se reflète au Royaume-Uni ce matin", a déclaré Stuart Cole, macroéconomiste en chef pour Equiti Capital.

"Le marché est maintenant confronté à la perspective que la gestion de la crise du coût de la vie passera au second plan par rapport aux tentatives de Johnson de rester au pouvoir et cela ne fait que voir les craintes sur la croissance se profiler à nouveau."

Selon un sondage, les acheteurs britanniques, confrontés à une poussée d'inflation, ont réduit leurs dépenses en mai comme jamais depuis que le pays a été placé en situation de blocage COVID-19 au début de 2021. Les marchés attendent maintenant les données de l'indice S&P Global/CIPS des directeurs d'achat pour le mois de mai afin d'obtenir des indices sur l'activité des entreprises.

Les investisseurs se sont également concentrés sur les décisions de taux de la Banque d'Angleterre (BoE) et de la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine, ainsi que sur la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi.

Les marchés monétaires escomptent un resserrement monétaire agressif de la part de la BoE, malgré les craintes d'un ralentissement économique, car ils prévoient plus de 140 points de base de hausse des taux d'ici la fin de l'année. [IRPR]

Ted Baker a plongé de 21,9 % après que la chaîne de mode a déclaré que son soumissionnaire préféré ne proposera pas d'offre de rachat.

Le plus grand détaillant britannique de vêtements de sport, JD Sports Fashion, a chuté de 1,7 % après que l'organisme britannique de surveillance de la concurrence a provisoirement découvert que JD Sports et Elite Sports, ainsi que le Rangers Football Club, ont fixé les prix de détail de certains produits vestimentaires de la marque Rangers.

Les détaillants ont été les plus grands perdants du FTSE 100, en baisse de 1,1 %, tandis que les valeurs pétrolières et gazières ont progressé de 0,1 % grâce à la hausse des prix du brut. [O/R]

(1 $ = 0,8006 livre)