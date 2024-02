Les actions européennes ont ouvert en hausse lundi et les actions mondiales sont restées stables à leur plus haut niveau depuis plus de deux ans, les investisseurs attendant les données sur l'inflation américaine prévues cette semaine pour donner des indices sur la date à laquelle la Réserve fédérale américaine pourrait réduire ses taux d'intérêt.

Le S&P 500 a dépassé les 5 000 points pour la première fois la semaine dernière, stimulé par les valeurs technologiques, et les actions mondiales ont augmenté pendant trois semaines consécutives, même si les rendements du Trésor américain ont légèrement augmenté récemment, les investisseurs réduisant leurs attentes quant à la date à laquelle la Fed pourrait réduire ses taux d'intérêt.

La plupart des marchés asiatiques étant fermés pour cause de vacances, les analystes ont déclaré qu'ils s'attendaient à une journée calme sur les marchés, les traders attendant les données sur l'inflation américaine mardi, ainsi que les données sur l'inflation britannique et le PIB de la zone euro mercredi.

"Nous constatons que les marchés réduisent leurs attentes en matière de réduction des taux, a déclaré Kiran Ganesh, stratège multi-actifs chez UBS, ajoutant que les marchés prévoyaient moins de cinq réductions aux États-Unis cette année, contre six ou sept au début de l'année.

"Le marché des actions est resté relativement insensible à cette évolution, car la raison pour laquelle les prévisions de réduction des taux d'intérêt sont moins élevées est due à une croissance économique plus forte, ce qui, bien sûr, est également bon pour les actions.

Les bonnes données sur l'emploi aux États-Unis au début du mois de février ont permis aux investisseurs de réduire les attentes concernant une réduction des taux de la Fed lors de sa prochaine réunion, les marchés estimant à 84,5 % les chances que les taux restent inchangés en mars.

A 0857 GMT, l'indice mondial des actions MSCI, qui suit les actions dans 47 pays, était stable sur la journée, après avoir atteint son plus haut niveau depuis janvier 2022 plus tôt dans la session.

L'indice paneuropéen STOXX 600 était en hausse de 0,3 %, après être resté relativement stable en février et avoir gagné 1,4 % en janvier.

Le FTSE 100 de Londres a peu varié et le DAX d'Allemagne a augmenté de 0,2 %.

M. Ganesh a déclaré que la hausse des actions était "quelque peu concentrée sur quelques noms", car l'enthousiasme suscité par l'intelligence artificielle stimule les valeurs technologiques.

"Je ne pense pas qu'il soit surprenant d'assister à une période de consolidation dans les semaines ou les mois à venir", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il restait "très positif" sur la tendance de l'intelligence artificielle.

L'indice du dollar américain était en hausse d'environ 0,1 % à 104,130, et l'euro était un peu plus bas à 1,0774 $, revenant d'un sommet de 10 jours atteint plus tôt dans la session.

LE YEN EST FERME

Le yen japonais, qui s'est affaibli en raison de la réduction des attentes de baisse des taux d'intérêt américains, est resté stable à 149,190 pour un dollar.

Les investisseurs ont également réduit leurs attentes en matière de réduction des taux de la Banque centrale européenne, après que deux responsables politiques ont déclaré la semaine dernière que la BCE avait besoin de plus de preuves de la baisse de l'inflation avant de pouvoir réduire ses taux.

Les rendements des obligations d'État de la zone euro, qui ont fortement augmenté la semaine dernière, ont légèrement baissé lundi, le rendement de référence allemand à 10 ans ayant baissé d'un point de base à 2,373%.

Les prix du pétrole étaient en baisse, après qu'Israël ait déclaré avoir "conclu" une série de frappes dans le sud de Gaza, ce qui a légèrement apaisé les inquiétudes concernant l'approvisionnement en provenance du Moyen-Orient. Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en baisse de 0,5 % à 81,82 $ le baril et les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate étaient en baisse de 0,5 % à 76,46 $ le baril.

L'or était un peu plus bas à 2 022,6 $ l'once < XAU=.

Les marchés en Chine, à Hong Kong, au Japon, en Corée du Sud, à Singapour, à Taïwan, au Vietnam et en Malaisie étaient fermés pour cause de vacances.

Les marchés financiers de la Chine continentale sont fermés pour les vacances du Nouvel An lunaire et reprendront leurs activités le lundi 19 février. Les échanges avec Hong Kong reprendront le 14 février (reportage d'Elizabeth Howcroft, édition d'Ed Osmond).