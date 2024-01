Le Brésil est en train de perdre le dessus dans sa bataille pour sauver le peuple indigène Yanomami, qui meurt de la grippe, du paludisme et de la malnutrition introduits dans leur vaste réserve isolée de la forêt amazonienne par la résurgence des mineurs illégaux.

Un an après que le président Luiz Inacio Lula da Silva a déclaré une crise humanitaire parmi les Yanomami et a promis une tolérance zéro pour l'exploitation minière illégale, les responsables de la protection de l'environnement avertissent que le Brésil est en train de mettre en péril les progrès durement acquis l'année dernière, lorsqu'environ 80 % des quelque 20 000 mineurs sauvages ont été expulsés de la réserve de la taille du Portugal.

Alors que l'armée brésilienne a réduit son soutien à la répression gouvernementale, les mineurs à la recherche d'or sont revenus, disent-ils, faisant de nouvelles incursions sur les terres des Yanomamis.

Selon le ministère brésilien de la santé, 308 Yanomami sont morts de maladie, de malnutrition et de violence l'année dernière, dont 50 % d'enfants de moins de quatre ans. Les décès dus au paludisme, introduit par les mineurs, ont doublé en 2023 par rapport à 2022.

La présence de mineurs armés a également dissuadé les Yanomami de planter du manioc, leur aliment de base, ainsi que des poissons de rivière, et a réduit le nombre de gibiers qu'ils peuvent chasser.

Lors d'une visite de l'agence Reuters sur le territoire des Yanomami en décembre et janvier, des agents de l'agence de protection de l'environnement Ibama ont déclaré qu'ils luttaient désormais seuls contre les mineurs après que l'aide militaire cruciale a été réduite.

L'armée brésilienne a réduit ses opérations à la mi-2023 et a cessé de transporter du carburant pour les hélicoptères de l'Ibama vers des bases avancées situées à l'intérieur de la réserve, ce qui limite leur rayon d'action sur ce territoire gigantesque. L'armée de l'air n'a pas fait respecter la zone d'exclusion aérienne, malgré l'ordre donné par Lula en avril, tandis que la marine ne fait pas assez pour bloquer les rivières qui sont le principal accès des mineurs pour les machines et les fournitures, ont déclaré trois responsables de l'Ibama.

L'armée, la marine et l'armée de l'air brésiliennes n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

L'inefficacité de la zone d'exclusion aérienne a conduit un nombre croissant de pilotes non enregistrés à faire voler des mineurs en territoire yanomami, puis à traverser la frontière pour se mettre en sécurité au Venezuela lorsqu'ils sont interceptés par les hélicoptères de l'Ibama, a déclaré Carlos Alberto Hoffmann, pilote de l'Ibama. Le gouvernement vénézuélien n'a pas répondu à une demande de commentaire.

"L'État n'est pas réellement présent aujourd'hui sur le territoire des Yanomami, et nous assistons au retour de l'exploitation minière illégale", a déclaré Hugo Loss, chef des opérations d'application de la loi de l'Ibama. Sans un soutien militaire accru, a-t-il ajouté, "nous perdrons tout le travail de cette année".

Un photographe de Reuters a passé une semaine sur les terres des Yanomami, intégré à une unité d'élite de l'Ibama qui descendait en hélicoptère dans les camps miniers pour détruire les pompes de dragage, les avions et d'autres fournitures minières. Les mineurs s'enfuyaient à l'approche des hélicoptères et les officiers armés de l'Ibama poursuivaient les traînards dans la jungle pour les arrêter.

Le photographe a également visité la station médicale d'Auaris, près de la frontière vénézuélienne, où des enfants yanomamis nus, le ventre gonflé par la malnutrition, étaient soignés pour retrouver la santé.

"La plupart des mineurs étaient partis, mais ils reviennent", a déclaré à Reuters le chaman yanomami Davi Kopenawa, dont l'activisme a contribué à la création du territoire yanomami protégé par le gouvernement en 1992. "L'exploitation minière illégale est très néfaste pour nous.

Outre l'empoisonnement des rivières et la propagation de maladies, le retour des chercheurs d'or stimule les groupes criminels qui se livrent au trafic de drogue et de bois en Amazonie, compromettant ainsi la promesse de Lula de rétablir l'ordre public dans cette région et de mettre un terme à la déforestation d'ici à 2030.

Les mineurs arrêtés et menottés par les forces spéciales de l'Ibama ont déclaré qu'ils étaient pauvres et qu'ils avaient besoin d'un revenu provenant de la prospection de l'or pour nourrir leurs familles. La plupart d'entre eux ont été sortis de la réserve et libérés, et la police a déclaré qu'elle recherchait à présent les bailleurs de fonds qui ont financé les mines d'or.

La destruction de la forêt tropicale est évidente : des fosses béantes de quelque cinq mètres de profondeur ont été creusées dans les sites miniers débarrassés de leurs arbres, de même que des dizaines de bassins où les boues de dragage ont été pompées dans les rivières, rendant les eaux vierges d'un orange vif à cause de la boue.

"C'est la guerre parce que des gens meurent. Des centaines de Yanomami sont morts dans la crise humanitaire, et ce sont aussi des Brésiliens", a déclaré Felipe Finger, chef de l'unité des forces spéciales de l'Ibama.

Selon le recensement de 2022, la réserve compte 30 000 personnes appartenant au peuple Yanomami et au peuple Ye'kwana qui lui est apparenté, y compris des groupes qui n'ont que peu ou pas de contacts avec les étrangers.

Le chef de l'Ibama, Rodrigo Agostinho, a déclaré à Reuters que l'agence environnementale n'abandonnerait pas la lutte contre l'exploitation minière illégale sur les terres des Yanomami, malgré les difficultés rencontrées.

"Nous sommes conscients des difficultés existantes et nous reconnaissons la présence persistante de mineurs illégaux dans la région", a-t-il déclaré.

Le 22 décembre, Lula a tenu une réunion de cabinet à laquelle participaient les commandants des forces armées. Il y a souligné que l'élimination des mineurs illégaux était une priorité du gouvernement, selon Joenia Wapichana, directrice de l'agence de protection des indigènes Funai.

La semaine dernière, le gouvernement de Lula s'est engagé à consacrer 1,2 milliard de reais (245 millions de dollars) aux efforts de sécurité et d'assistance en faveur des Yanomami, et le directeur général de la police fédérale, Andrei Rodrigues, a déclaré que le gouvernement brésilien devait mettre tout son poids dans la balance pour défendre le peuple indigène.

Mercredi, la police fédérale a annoncé le lancement d'une nouvelle opération contre l'exploitation minière illégale dans le territoire des Yanomami et a déclaré dans un communiqué qu'elle bénéficierait du soutien des forces armées.

Sydney Possuelo, le plus grand spécialiste brésilien des tribus indigènes isolées, a contribué à la création de la réserve Yanomami et à l'expulsion de quelque 40 000 chercheurs d'or en 1992, lorsqu'il dirigeait la Funai. Le gouvernement doit faire plus, a-t-il déclaré dans une interview.

"L'Ibama et la police n'ont tout simplement pas assez de personnel sur place pour se débarrasser des mineurs. Le gouvernement ne fait que dire cela pour montrer qu'il fait quelque chose.

"L'armée de l'air ne fait pas respecter la zone d'exclusion aérienne. L'armée et la marine ne font rien".