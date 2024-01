Les compagnies maritimes transportant du café en conteneurs ont augmenté les prix du fret sur certains itinéraires en raison des attaques en mer Rouge qui ont contraint les navires à faire des détours, a déclaré mercredi l'Organisation internationale du café (OIC).

Le groupe Houthis, soutenu par l'Iran, qui contrôle la majeure partie du Yémen, y compris la capitale, a attaqué en mer Rouge des navires commerciaux qu'ils accusent d'avoir des liens avec Israël ou de naviguer vers Israël, en solidarité avec les Palestiniens de Gaza.

Les Houthis ont déclaré mercredi qu'ils avaient "pris pour cible" un porte-conteneurs exploité par CMA CGM, quelques jours seulement après une autre attaque contre un navire de Maersk.

L'OIC a indiqué dans un rapport que la situation dans la région avait conduit certaines compagnies maritimes à réorienter leurs voyages afin de réduire les risques.

"Ainsi, pour le café d'Asie du Sud-Est et d'Afrique de l'Est en route vers l'Europe, les conséquences involontaires comprennent une augmentation des coûts de fret car certaines compagnies maritimes ont introduit des suppléments pour tenir compte des temps de transit désormais prolongés", a déclaré l'OIC.

Les torréfacteurs européens achètent beaucoup de café en provenance de pays asiatiques tels que le Viêt Nam, deuxième producteur mondial, et l'Indonésie. Ils achètent également du café de haute qualité en provenance d'Éthiopie et du Kenya, en Afrique de l'Est.

Les problèmes en mer Rouge pourraient avoir des conséquences supplémentaires sur les marchés du café, du cacao et du coton, car ces produits agricoles sont généralement transportés dans des conteneurs.

Les navires faisant des détours par le cap de Bonne-Espérance mettront plus de temps à arriver à destination, ce qui entraînera des retards dans le flux mondial de conteneurs.