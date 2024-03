Les contrats à terme sur le maïs du Chicago Board of Trade (CBOT) ont atteint leur plus haut niveau depuis près de huit semaines jeudi, après que le ministère américain de l'Agriculture a annoncé des stocks de céréales et des plantations prévues inférieurs aux estimations commerciales.

Les données ont donné une impulsion haussière aux contrats à terme sur le maïs qui ont également soutenu les prix du blé, selon les analystes.

"Cela a choqué le marché", a déclaré Don Roose, président de U.S. Commodities. "Le maïs a été positif sur toute la ligne.

Les plantations prévues de maïs aux États-Unis pour la récolte de 2024 ont atteint 90,036 millions d'acres, a déclaré l'USDA, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 91,776 millions d'acres. Les stocks trimestriels de maïs au 1er mars étaient de 8,347 milliards de boisseaux, inférieurs aux attentes des analystes qui tablaient sur 8,427 milliards.

Le contrat de maïs CBOT le plus actif a grimpé de 15-1/4 cents à 4,42 dollars le boisseau, et le blé CBOT a gagné 12 cents à 5,59-1/2 dollars le boisseau à 1700 GMT. Le soja a perdu 4 cents à 11,88-1/2 dollars le boisseau.

Les plantations de soja aux États-Unis et les stocks trimestriels étaient à peu près conformes aux estimations des analystes, les plantations augmentant à partir de 2023. Les agriculteurs consacrent de plus en plus d'hectares au soja après avoir récolté une quantité record de maïs l'année dernière.

"Le rapport n'a pas un effet considérable sur le soja", a déclaré Darin Fessler, conseiller principal en couverture chez Lakefront Futures. "Nous n'avons rien vu de haussier.

L'USDA a fait état d'un total de semis de blé aux États-Unis et de stocks de blé au 1er mars légèrement supérieurs aux estimations du marché.

"Le maïs est l'élément moteur ici, et le maïs et le blé vont être au coude à coude", a déclaré M. Fessler.

Selon les analystes, la force du dollar et l'abondance des stocks de céréales et de soja en Amérique du Sud et dans la mer Noire maintiendront les marchés sous pression.

Les ventes à l'exportation de blé américain pour la semaine se terminant le 21 mars ont dépassé les estimations commerciales pour l'année 2023-24, tandis que les ventes à l'exportation de maïs se situaient dans la partie supérieure des estimations des analystes et que les ventes de soja n'ont pas répondu aux attentes. (Reportage de Heather Schlitz à Chicago. Reportages complémentaires de Gus Trompiz à Paris et de Peter Hobson à Canberra ; rédaction de Sohini Goswami et Josie Kao)