Les contrats à terme sur le pétrole brut américain se sont établis à la baisse mercredi après que la Réserve fédérale ait maintenu sa décision de ne pas réduire les taux d'intérêt dans un avenir proche, tandis que l'augmentation des stocks de pétrole brut américains a ajouté une pression supplémentaire.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent se sont établis à 83,68 dollars le baril, soit une hausse de 3 cents ou de 0,04 %. Les contrats à terme américains West Texas Intermediate (WTI) se sont établis 33 cents plus bas, soit une baisse de 0,42 % à 78,54 $. Les deux indices de référence avaient perdu 1 dollar dans les échanges précédents.

Les stocks de brut américains ont augmenté de 4,2 millions de barils la semaine dernière, selon l'Energy Information Administration (EIA), dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 2,74 millions de barils.

Les stocks ont augmenté pendant cinq semaines consécutives en raison d'arrêts imprévus des raffineries à la suite d'une tempête hivernale en janvier, ainsi que d'arrêts planifiés des usines.

"Une augmentation supérieure aux prévisions des stocks hebdomadaires de brut aux États-Unis a une fois de plus entraîné une baisse des contrats à terme sur le pétrole", a déclaré Gaurav Sharma, un analyste indépendant.

Le taux d'utilisation des raffineries américaines a augmenté de 0,9 point de pourcentage la semaine dernière pour atteindre 81,5 % de la capacité totale, mais il est resté inférieur à la moyenne saisonnière sur 10 ans. Les raffineries ont fonctionné en dessous de 83% de taux d'utilisation au cours du mois dernier, leur plus longue série en près de trois ans.

"Les raffineurs sont encore largement à l'écart et ne font pas de réels efforts pour sortir rapidement des fermetures qui ont suivi la vague de froid", a déclaré John Kilduff, associé chez Again Capital, une société basée à New York.

Une panne en cours à la raffinerie Whiting de BP (435 000 barils par jour) dans l'Indiana, la plus grande usine du Midwest, a également réduit les niveaux de stocks de carburant, a déclaré M. Kilduff.

Les stocks d'essence, quant à eux, ont diminué pour la quatrième semaine consécutive pour atteindre leur niveau le plus bas depuis deux mois, à savoir 244,2 millions de barils, soit environ 2 % de moins que la moyenne quinquennale pour cette période de l'année, a indiqué l'EIA.

"Si cette tendance se poursuit au cours des six à huit prochaines semaines, nous pourrions assister à un resserrement des stocks d'essence à l'approche de la saison de conduite", a déclaré Andrew Lipow, président de Lipow Oil Associates à Houston.

Les informations publiées mardi selon lesquelles l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés, sous la houlette de la Russie, envisageraient d'étendre les réductions volontaires de la production de pétrole au deuxième trimestre, ont probablement contribué à freiner la chute des prix.

Les hostilités au Moyen-Orient ont peut-être apporté un certain soutien, après que le Hamas a appelé les Palestiniens à se rendre à la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem au début du ramadan, ce qui a accru les enjeux des négociations en cours en vue d'une trêve à Gaza, dont le président américain Joe Biden espère qu'elle sera mise en place d'ici là.

Toutefois, les signes indiquant que les taux d'intérêt dans la plus grande économie du monde resteraient élevés ont compensé les gains potentiels.

Le président de la Banque fédérale de réserve de New York, John Williams, a déclaré que, bien que les pressions inflationnistes aient considérablement diminué, il n'est pas encore prêt à dire que la banque centrale a fait tout ce qu'elle devait faire pour ramener l'inflation à l'objectif de 2 % fixé par la Fed.

Le commentaire de M. Williams s'inscrit dans la lignée des signaux émis mardi par Michelle Bowman, gouverneur de la Fed, selon lesquels elle n'est pas pressée de réduire les taux d'intérêt américains, compte tenu de la persistance des risques d'inflation. Des taux d'intérêt plus élevés et plus longs pourraient freiner la croissance économique et réduire la demande de pétrole.

Les acteurs du marché pétrolier attendront des indications plus claires de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) de janvier aux États-Unis, la mesure préférée de l'inflation par la Fed et un facteur clé dans les décisions relatives aux taux d'intérêt.

"Si l'indice PCE américain de jeudi est supérieur aux attentes, un sommet temporaire pourrait avoir été trouvé pour le pétrole", a déclaré Tamas Varga, du courtier en pétrole PVM, dans une note. (Reportage de Georgina McCartney à Houston, Paul Carsten à Londres, Mohi Narayan à New Delhi et Andrew Hayley à Pékin, avec l'aide de Marguerita Choy, Will Dunham et Jonathan Oatis)