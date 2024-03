Le nombre de membres du syndicat United Auto Workers (UAW) a chuté de 3,3 % en 2023 pour atteindre 370 000, son niveau le plus bas depuis 2009, selon un rapport déposé vendredi auprès du ministère américain du Travail.

L'UAW est "conscient que notre syndicat et beaucoup de nos industries vont dans la mauvaise direction depuis des années", a déclaré un porte-parole du syndicat.

Après avoir remporté des contrats records avec General Motors Ford et Stellantis, l'UAW a lancé une campagne inédite pour organiser l'ensemble du secteur non syndiqué de l'assemblage automobile aux États-Unis, en lançant des efforts de syndicalisation simultanés dans les usines non syndiquées appartenant à Volkswagen, Toyota, Mercedes-Benz, Hyundai et à d'autres constructeurs automobiles.