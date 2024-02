Les entreprises se sont empressées d'abandonner leurs projets d'introduction en bourse en Chine cette année, alors que l'autorité de surveillance des marchés financiers renforce les règles relatives à la cotation des actions dans un marché baissier.

Quarante-sept entreprises ont retiré leurs projets d'introduction en bourse depuis le début de l'année, contre 29 au cours de la même période de l'année précédente, selon les données fournies par les bourses.

Ces annulations interviennent alors que la Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières (CSRC), dirigée par son nouveau président Wu Qing, a sollicité l'avis des acteurs du marché et a infligé une amende à une société pour cotation frauduleuse, dans le cadre d'autres mesures visant à rétablir la confiance alors que les principaux indices sont proches de leur plus bas niveau depuis cinq ans.

Un responsable de la CSRC a également déclaré vendredi que les émetteurs d'actions seraient lourdement sanctionnés en cas de fraude comptable et que l'organisme de surveillance mènerait davantage d'inspections sur place.

"Sous la pression de la réglementation, le nombre de retraits d'introductions en bourse a atteint un nouveau record", a déclaré Shenwan Hongyuan, courtier en valeurs mobilières, dans une note.

Les ventes d'actions nouvelles en Chine, qui dominaient autrefois le marché mondial des introductions en bourse, ont déjà ralenti à la fin de l'année dernière lorsque les régulateurs ont commencé à restreindre progressivement les introductions en bourse afin de promouvoir un "équilibre dynamique" entre l'investissement et le financement.

Quelque 313 entreprises ont été introduites en bourse en Chine l'année dernière, levant 356 milliards de yuans (49,5 milliards de dollars) au total, contre 424 introductions en bourse et 587 milliards de yuans levés en 2022, selon Guotai Junan Securities.

La semaine dernière, la Bourse de Shenzhen a mis fin aux projets d'introduction en bourse du fabricant d'appareils électroménagers Ningbo Borine Electric Appliance Co et de la société de diagnostic Fapon Biotech Inc, après que les entreprises aient demandé à retirer leurs demandes d'inscription.

Au début du mois, la CSRC a infligé une amende à la société de semi-conducteurs S2C Ltd, basée à Shanghai, pour fraude dans sa demande d'admission à la cote, bien que le plan d'introduction en bourse de la société ait été annulé en juillet 2022.

"Cela signifie que la sanction des régulateurs pour les émissions frauduleuses a été déplacée au stade de l'examen de l'introduction en bourse", a déclaré Shenwan Hongyuan Securities.

"Les introductions en bourse d'actions A entreront dans une ère où la qualité est plus importante que la quantité", a déclaré la maison de courtage en faisant référence aux actions cotées en Chine continentale. (1 $ = 7,1980 yuans chinois) (Reportage de Jason Xue à Shanghai et de Tom Westbrook à Singapour ; Rédaction de Jacqueline Wong)