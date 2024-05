La prochaine récolte de soja américain devrait approcher des niveaux records, mais les exportateurs n'en avaient pratiquement pas vendu la semaine dernière, période habituelle où les ventes de la nouvelle récolte commencent à se faire sentir.

Le 9 mai, les ventes à l'exportation de soja américain pour la campagne 2024-25, qui commence le 1er septembre, n'avaient atteint que 890 387 tonnes métriques, soit le niveau le plus bas depuis 19 ans et près des deux tiers de moins qu'il y a un an.

Cependant, ces ventes ne couvrent que 1,8 % des prévisions initiales du ministère américain de l'agriculture pour les exportations américaines en 2024-25, soit la plus petite portion en 23 ans, juste avant la saison 2001-02.

À titre de référence, l'USDA prévoit que les exportations américaines de soja en 2024-25 seront supérieures d'environ 70 % à celles de 2001-2002, mais les exportations brésiliennes de soja ont été multipliées par plus de sept depuis lors et les importations chinoises par plus de dix. À l'époque, l'offre américaine représentait 55 % du commerce mondial de soja, contre environ 28 % aujourd'hui.

Le manque d'intérêt de la Chine pour la nouvelle récolte de soja américain est devenu un point sensible pour les producteurs de soja. La semaine dernière, le principal acheteur de soja n'avait rien prévu pour 2024-25, ce qui n'était pas arrivé depuis 19 ans.

Certains analystes de l'industrie craignent que la récente escalade tarifaire du président Joe Bidens sur les marchandises chinoises ne nuise davantage au programme d'exportation de céréales et d'oléagineux des États-Unis, qui est déjà fragile. Pékin a promis de prendre des mesures de rétorsion, qualifiant mercredi l'initiative américaine d'intimidation.

Certaines réservations chinoises pour 2024-25 pourraient se cacher derrière la désignation de destination inconnue, bien qu'elles s'élevaient à un niveau inférieur à la moyenne de 625 000 tonnes au 9 mai, les dates les plus basses en quatre ans. L'USDA estime le total des exportations américaines de soja pour 2024-25 à 49,7 millions de tonnes (1,825 milliard de boisseaux).

Mercredi, l'USDA a fait état d'une vente de 60 000 tonnes de soja de la nouvelle récolte à des inconnus, conditionnée avec une vente de 120 000 tonnes de soja de la nouvelle récolte. Les ventes de soja pour 2023-24 ont également été léthargiques, puisque seulement 13 % de l'objectif annuel a été vendu depuis le 1er janvier, un rythme égal à celui de l'année dernière, mais inférieur à la moyenne d'environ 20 %.

Le Brésil est au plus fort de sa saison d'exportation de soja, ce qui compense l'offre de la Chine et réduit ses besoins immédiats en soja américain. Les importations chinoises de soja en avril ont atteint un niveau record pour le mois, et des volumes supérieurs à la moyenne devraient se poursuivre en mai et juin.

L'USDA prévoit que les exportations américaines de soja et de maïs en 2024-25 seront en hausse par rapport à l'année précédente, bien que le volume de maïs soit légèrement supérieur à la moyenne quinquennale récente, tandis que celui des haricots serait nettement inférieur.

Mais le livre de maïs de l'année prochaine n'a rien d'extraordinaire non plus. Au 9 mai, les ventes américaines de maïs pour 2024-25 s'élevaient à 2,3 millions de tonnes, soit le niveau le plus bas depuis six ans et une baisse de 14 % par rapport à l'année précédente.

La situation est pire par rapport aux projections d'exportation de maïs de l'USDA pour l'ensemble de l'année, qui n'étaient couvertes qu'à hauteur de 4,1 % au 9 mai, soit la plus petite part en 14 ans. Mais cette part était inférieure à 5 % à la même date au cours de trois des six dernières années, y compris les 4,4 % de l'année dernière, de sorte que la situation du maïs n'est pas aussi grave que celle du soja.

En outre, l'USDA a annoncé mardi une vente de maïs américain de la nouvelle récolte au Mexique d'une valeur de 270 000 tonnes, soit la plus importante vente quotidienne de maïs depuis novembre. Karen Braun est analyste de marché pour Reuters. Les opinions exprimées ci-dessus sont les siennes.