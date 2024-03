Les fonds d'actions américains ont attiré des flux de capitaux pour la troisième semaine consécutive au cours des sept jours précédant le 13 mars, les investisseurs étant optimistes quant à la reprise de Wall Street et s'accrochant aux espoirs de réduction des taux d'intérêt cette année, même si l'inflation reste tenace.

Selon les données du London Stock Exchange Group (LSEG), les investisseurs ont acheté pour 4,93 milliards de dollars de fonds d'actions américaines, ce qui représente l'achat hebdomadaire net le plus important depuis le 14 février.

La confiance des investisseurs a été renforcée par le rallye record de Wall Street cette année et par les récentes remarques du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, suggérant que la banque centrale est sur le point d'être assurée que l'inflation a suffisamment diminué pour commencer à réduire les taux d'intérêt.

Le S&P 500 a atteint un niveau record de 5189,26 la semaine dernière et a gagné environ 8 % depuis le début de l'année.

Les investisseurs ont acheté des fonds américains à grande, petite et multiple capitalisation pour une valeur nette de 2,88 milliards de dollars, 1,8 milliard de dollars et 771 millions de dollars, respectivement. Cependant, les fonds à moyenne capitalisation ont fait l'objet de 584 millions de dollars de ventes nettes.

Les secteurs de la technologie et de la finance ont attiré les flux les plus importants, avec des montants nets de 554 millions de dollars et 389 millions de dollars, respectivement. Les fonds de consommation discrétionnaire ont enregistré des sorties nettes de 889 millions de dollars.

Les entrées dans les fonds obligataires américains ont fortement ralenti, passant de 10,54 milliards de dollars la semaine précédente à 3,81 milliards de dollars nets.

La demande de titres à revenu fixe imposables sur le marché intérieur américain a diminué, passant de 4,65 milliards de dollars à 1,76 milliard de dollars, et celle de fonds de qualité à court et moyen terme à 1,64 milliard de dollars, contre 4,21 milliards de dollars.

Les fonds du marché monétaire ont attiré un montant net de 24,07 milliards de dollars au cours d'une troisième semaine d'afflux.