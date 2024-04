Les prix du pétrole ont baissé dans les premiers échanges jeudi, les inquiétudes concernant un ralentissement potentiel de l'économie américaine et les perspectives de réduction des taux d'intérêt l'emportant sur les craintes concernant le risque d'extension du conflit au Moyen-Orient.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont baissé de 9 cents, ou 0,1%, à 86,95 dollars le baril à 0024 GMT, et les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate ont baissé de 7 cents, ou 0,1%, à 82,74 dollars le baril. Les deux références ont perdu moins de 1% mercredi.

"Les tensions entre l'Iran et Israël se sont apaisées, mais les attaques israéliennes sur Gaza devraient s'aggraver, et le risque de propagation des conflits aux pays voisins soutient les prix du pétrole", a déclaré Toshitaka Tazawa, analyste chez Fujitomi Securities Co Ltd.

"D'autre part, le report de la baisse des taux d'intérêt américains est une source d'inquiétude pour l'économie américaine et la demande de pétrole brut, ce qui pèse sur le marché pétrolier", a-t-il ajouté.

Les avions de guerre israéliens ont pilonné le nord de la bande de Gaza pour la deuxième journée de mercredi, dans un assaut féroce qui a brisé des semaines de calme comparatif. Israël a également déclaré qu'il allait de l'avant avec ses plans d'assaut sur Rafah, dans le sud.

S&P Global a déclaré mardi que son indice PMI composite flash, qui suit les secteurs de la fabrication et des services, est tombé à 50,9 ce mois-ci, contre 52,1 en mars.

La Réserve fédérale américaine a été effrayée par une série de chiffres plus élevés que prévu en matière d'inflation et d'emploi, qui suggèrent que la lutte pour ramener l'inflation au taux cible de 2 % de la banque centrale est au point mort ou s'est inversée.

Les données relatives au produit intérieur brut américain et aux dépenses de consommation personnelle de mars, qui seront publiées plus tard dans la semaine, seront cruciales pour le dollar et pour toute tentative d'évaluation de l'évolution des taux américains.

Les données de l'Administration de l'information sur l'énergie (EIA) ont indiqué mercredi que les stocks de pétrole brut américains ont diminué de manière inattendue la semaine dernière en raison de la hausse des exportations, tandis que les stocks d'essence ont diminué moins que prévu.

Les stocks de brut ont baissé de 6,4 millions de barils pour atteindre 453,6 millions de barils au cours de la semaine qui s'est achevée le 19 avril, a indiqué l'EIA, alors qu'un sondage Reuters tablait sur une hausse de 825 000 barils.

"Les données ont donné un coup de pouce temporaire aux prix du pétrole, mais cela n'a pas semblé durer longtemps", a déclaré M. Tazawa de Fujitomi. (Reportage de Yuka Obayashi ; Rédaction de Tom Hogue)