La chaîne belge de supermarchés discount Colruyt a déclaré jeudi que trois de ses centres de distribution avaient été bloqués par des agriculteurs protestataires, ce qui a entraîné des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement.

Les centres situés à Ollignies, Ghislenghien et Halle, dans le centre-ouest de la Belgique, qui approvisionnent les magasins belges de Colruyt en denrées alimentaires sèches, en eau et en boissons, ainsi qu'en produits frais et surgelés, n'étaient plus accessibles.

"Pour le moment, le stock est encore disponible dans nos magasins... (mais) il est inévitable que des produits finissent par manquer dans les rayons", a déclaré Colruyt dans un communiqué.