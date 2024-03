Tous les métaux de base ont baissé mardi, sous la pression de prises de bénéfices et d'un dollar plus fort qui a rendu les métaux cotés en vert plus chers pour les détenteurs d'autres devises.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange (LME) a chuté de 0,7% à 9 027,50 dollars la tonne métrique à 0621 GMT, et le contrat de cuivre de mai le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange (SHFE) a chuté de 0,4% à 72 760 yuans (10 106,68 dollars) la tonne.

L'indice du dollar a été plus fort, soutenu par un yen plus faible et les investisseurs ajustant leurs attentes sur le rythme et l'ampleur des réductions des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine cette année suite à des données d'inflation encore stables.

"Il n'y a pas de raison fondamentale pour que le cuivre soit en hausse ici, mais je peux imaginer que certains acteurs du marché voudraient retirer un peu d'argent de la table avant la réunion du FOMC", a déclaré un trader, faisant référence à la réunion de la Fed sur les taux d'intérêt.

"Il s'agit d'une prise de bénéfices... les prix sont redescendus sur terre. Le prix à court terme (est susceptible) de revenir à 8 600 dollars la tonne pour le cuivre", a ajouté le négociant.

L'aluminium du LME a baissé de 0,7% à 2 261,50 dollars la tonne, le nickel a baissé de 1,1% à 17 680 dollars, le zinc a baissé de 1,1% à 2 504 dollars, et le plomb a perdu 0,2% à 2 085 dollars.

L'étain LME a chuté de 1,9 % à 28 170 dollars, en voie de connaître sa première baisse en cinq séances, alors que les perturbations de l'approvisionnement en Indonésie, principal producteur, ont montré des signes d'atténuation après que le principal mineur de ce pays ait repris ses exportations pour la première fois de l'année en mars.

L'aluminium du SHFE a légèrement baissé de 0,3 % à 19 205 yuans la tonne, l'étain a baissé de 0,3 % à 227 180 yuans, le nickel a chuté de 2,1 % à 137 530 yuans, le zinc a baissé de 1,3 % à 21 100 yuans et le plomb a baissé de 0,2 % à 16 220 yuans.

L'Indonésie a émis des quotas de production minière de 152,62 millions de tonnes de minerai de nickel et de 44 481,63 tonnes de minerai d'étain depuis le début de l'année.

(1 $ = 7,1992 yuans) (Reportage de Mai Nguyen à Hanoi ; Rédaction de Rashmi Aich et Shounak Dasgupta).