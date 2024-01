Coiffé au poteau ! Bien que Tesla ait établi un nouveau record de livraisons de véhicules électriques au quatrième trimestre, le géant américain a cédé sa couronne de leader des ventes de véhicules électriques à son rival chinois, BYD. L'américain conserve cependant sa place de leader pour l'ensemble de l'année 2023 !

Tesla a livré 484 507 véhicules électriques au cours de la période d'octobre à décembre, un chiffre inférieur aux 526 409 véhicules de BYD , vendu principalement en Chine. Mais Elon Musk n'a pas à rougir, avec plus de 1,81 million de véhicules sur l'ensemble de l'année : son entreprise reste leader mondial en 2023. Quant à la firme chinoise, elle a livré un total de 3,02 millions de véhicules, dont environ 1,4 million de véhicules électriques hybrides rechargeables.

Stratégie payante pour la Chine !

L'envolée des ventes de BYD (+73% par rapport à l'année précédente) témoigne de l'efficacité de sa stratégie de réduction des prix. Au cours de l'année 2023, le groupe chinois a emboîté le pas à Tesla dans cette bataille tarifaire pour conquérir des parts de marché. Selon Susannah Streeter, responsable de l'argent et des marchés chez Hargreaves Lansdown. "La lutte va nuire aux marges des deux entreprises, mais BYD croit clairement que c'est un prix à payer pour augmenter sa part de marché et sa reconnaissance".

La réglementation vient ajouter son grain de sel

Tesla est également sous le feu des projecteurs des autorités de régulation. La firme a été contrainte de rappeler plus de 2 millions de véhicules le mois dernier pour intégrer de nouvelles mesures de sécurité à son système d'assistance à la conduite avancée, Autopilot, suite aux inquiétudes exprimées par l'agence fédérale de sécurité américaine.

Et les problèmes continuent. En début d'année, l'entreprise d'Elon Musk a été contrainte de rappeler 1,6 million de véhicules en Chine, son marché le plus important, pour rectifier des erreurs logicielles.

De l'autre côté du pacifique, le gouvernement chinois est en partie derrière le succès de BYD. D'après Rhodium Group, BYD aurait reçu plus de 4,3 Mds$ de soutien public entre 2015 et 2020, au travers de subventions et d'incitations à l'achat de voitures électriques.

Concurrent mais aussi allié

Un dernier facteur à considérer est que BYD n'est pas seulement un concurrent de Tesla, mais aussi un allié crucial. En effet, il est le deuxième plus grand fabricant de batteries lithium-ion au monde, et le fournisseur de l'entreprise américaine.



Redéfinition du Paysage Automobile



L'ascension de BYD illustre bien que rien n'est gravé dans le marbre dans l'industrie automobile. Les acteurs établis doivent rester vigilants face à l'arrivée de nouveaux concurrents déterminés à bousculer l'ordre établi. L'ère de l'électrique redistribue les cartes et promet une course passionnante pour la domination du marché.