Les politiques de lutte contre la déforestation présentent un risque pour les investisseurs, selon un rapport

Les politiques nationales visant à mettre un terme à la perte de la nature et à la déforestation dans les plus grandes économies du monde ont doublé l'année dernière, passant à 22, et représentent un risque sérieux pour les investisseurs non préparés, selon un rapport publié jeudi.

Le rapport de l'Inevitable Policy Response, un groupe de prévision créé par les Principes pour l'investissement responsable soutenus par l'ONU, indique que les entreprises individuelles de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, par exemple, pourraient perdre jusqu'à 26 % de leur valeur d'ici 2030, la moyenne du secteur étant de 7 %, ce qui équivaut à 150 milliards de dollars. Les politiques comprennent un plan chinois de lutte contre les émissions dues à l'élevage et de réhabilitation de 30 % des terres dégradées d'ici à 2030 dans le cadre d'un nouveau plan pour la biodiversité ; le Brésil, quant à lui, prévoit de réhabiliter jusqu'à 40 millions d'hectares de terres. Les entreprises qui n'ont pas éliminé la déforestation de leurs chaînes d'approvisionnement seront confrontées à des risques juridiques, de conformité et de réputation accrus, et les clients de régions telles que l'Europe seront incités à refuser d'acheter à des entreprises qui n'ont pas mis en place des processus respectueux des forêts. Si les investisseurs peuvent chercher à investir dans des entreprises alimentaires plus performantes en matière de déforestation, ils ont également plus de chances d'investir directement dans des "solutions fondées sur la nature", qui peuvent inclure des activités telles que le boisement. Selon le rapport, la superficie totale des terres consacrées à ces activités devrait être multipliée par dix entre 2021 et 2035 et correspondrait à près de 10 % des terres agricoles actuelles du monde. Le Programme des Nations unies pour l'environnement a estimé qu'il faudrait 4,1 billions de dollars d'ici à 2050 pour atteindre 1,5 degré Celsius. Le rapport montre que "l'évaluation et la gestion des risques et des opportunités liés à la déforestation, à la perte de la nature et à l'utilisation des terres constituent une part importante de notre responsabilité envers nos clients", a déclaré Andy Howard, responsable mondial de l'investissement durable chez le gestionnaire d'actifs Schroders.