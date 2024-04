Les prix de l'électricité et de l'essence aux États-Unis ont fortement augmenté en mars, avec une hausse de 0,9 % pour l'électricité et de 1,7 % pour l'essence, ce qui a conduit le secteur de l'énergie à dépasser de loin l'inflation générale pour le mois, selon les données du Bureau of Labor Statistics publiées mercredi.

Les prix de l'énergie, qui comprennent l'électricité, l'essence, le mazout et d'autres biens et services liés à l'énergie et au pétrole, ont augmenté de 1,1 % le mois dernier, contre une hausse de 0,4 % de l'indice général des prix à la consommation, selon les données du BLS.

Au cours des 12 derniers mois, les prix de l'énergie ont augmenté de 2,1 %, ce qui est inférieur à l'inflation globale de 3,5 %. L'essence a augmenté de 1,3 % au cours de l'année écoulée, tandis que l'électricité a fait un bond de 5 %.

L'augmentation rapide de la demande dans les secteurs de la transformation et de la fabrication à forte intensité de données, associée à des retards importants dans l'extension des réseaux électriques du pays avec une alimentation en énergie renouvelable et des lignes de transmission, a accéléré la hausse des factures d'électricité du pays.

Les prix de l'essence ont été propulsés par l'augmentation des coûts du pétrole brut et le ralentissement de l'activité de raffinage du pétrole aux États-Unis, qui a entraîné un resserrement de l'approvisionnement en carburant. (Reportage de Laila Kearney ; Rédaction de David Gregorio)