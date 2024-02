Les prix du pétrole ont baissé tôt ce jeudi après qu'une augmentation plus importante que prévu des stocks de pétrole brut aux États-Unis ait alimenté les inquiétudes concernant le ralentissement de la demande, alors que les signes que les taux d'intérêt américains pourraient rester élevés pendant plus longtemps ont également ajouté à la pression.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont chuté de 22 cents, soit 0,3%, à 83,46 dollars le baril à 0124 GMT. Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate ont baissé de 30 cents, soit 0,4 %, à 78,24 dollars le baril.

Les stocks de pétrole brut américains ont augmenté tandis que les stocks d'essence et de distillats ont diminué la semaine dernière, les raffineurs ayant fonctionné à des niveaux inférieurs aux niveaux saisonniers en raison d'arrêts planifiés et non planifiés, a déclaré l'Administration de l'information sur l'énergie (Energy Information Administration) mercredi.

Les stocks de brut ont augmenté pour la cinquième semaine consécutive, de 4,2 millions de barils pour atteindre 447,2 millions de barils lors de la semaine achevée le 23 février, a indiqué l'EIA, alors que les analystes attendaient une hausse de 2,7 millions de barils lors d'un sondage Reuters.

"Les stocks importants ont renforcé les inquiétudes des investisseurs concernant le ralentissement de l'économie et la réduction de la demande de pétrole aux États-Unis", a déclaré Satoru Yoshida, analyste des matières premières chez Rakuten Securities.

"L'anticipation d'un report des réductions des taux d'intérêt américains a également pesé sur le sentiment du marché, car cela pourrait réduire la demande de pétrole", a-t-il ajouté.

Des coûts d'emprunt élevés réduisent généralement la croissance économique et la demande de pétrole.

Les opérateurs ont déjà réduit leurs attentes en matière de réduction des taux d'intérêt américains après une série de données solides, notamment un indice des prix à la consommation et un indice des prix à la production en hausse. Ils s'attendent à ce qu'un cycle d'assouplissement démarre en juin, alors qu'au début de l'année 2024, ils tablaient sur le mois de mars.

Les participants au marché attendent maintenant l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle aux États-Unis, la mesure de l'inflation privilégiée par la Fed, pour obtenir de nouveaux indices.

L'indice, qui sera publié jeudi, devrait montrer que les prix ont augmenté de 0,3 % sur une base mensuelle en janvier.

Toutefois, le conflit au Moyen-Orient devrait maintenir les prix du pétrole à un niveau plancher, a déclaré M. Yoshida de Rakuten.

Mercredi, le Hamas a exhorté les Palestiniens à se rendre à la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem au début du ramadan le mois prochain, ce qui accroît les enjeux des négociations en vue d'une trêve à Gaza, dont le président américain Joe Biden espère qu'elle sera mise en place d'ici là.

Mais Israël et le Hamas ont tous deux minimisé les perspectives d'une trêve et les médiateurs qataris ont déclaré que les questions les plus litigieuses n'étaient toujours pas résolues. (Reportage de Yuka Obayashi ; Rédaction de Himani Sarkar)