Les agriculteurs du Vietnam, grand exportateur de café, refusent de livrer le café qu'ils ont vendu à moins que les contrats ne soient renégociés à la suite d'une flambée des prix mondiaux, qui ont atteint leur niveau le plus élevé en 28 ans.

Le Viêt Nam est le plus grand fournisseur mondial de café robusta et l'impasse donne un nouvel élan à la hausse des prix du robusta, les approvisionnements en Europe devenant très serrés.

Le pays a connu sa plus mauvaise récolte en six ans lors de la saison 2022/23 et certains contrats ont été reportés à la saison 2023/24, ce qui signifie qu'une récolte importante était nécessaire pour que les agriculteurs puissent honorer tous leurs engagements.

Cependant, la récolte de cette saison a également été médiocre.

Les mauvaises récoltes ont fait grimper les prix et les agriculteurs ont estimé qu'ils ne pouvaient pas se permettre de livrer aux prix convenus et ont cherché à renégocier leurs contrats.

"Je ne dirais pas que nous avons rompu le contrat. Lorsque les prix ont augmenté, nous les avons renégociés avec les acheteurs. Pour l'instant, nous ne vendons des haricots que si les acheteurs peuvent s'aligner sur nos prix", a déclaré un agriculteur vietnamien de Dak Lak, la principale région productrice, sous le couvert de l'anonymat.

L'impasse, qui a d'abord touché les négociants vietnamiens locaux, s'est maintenant étendue à l'ensemble du marché, resserrant l'offre mondiale et contribuant à faire grimper l'indice de référence des prix mondiaux (COF-DWAROB-ICO) à son niveau le plus élevé depuis 1995.

Les négociants estiment que la livraison de 1 à 2 millions de sacs de café vietnamien pré-vendus la saison dernière - soit jusqu'à 8,5 % des exportations totales du pays - a été retardée à la suite d'une récolte médiocre pour la saison 2022/23.

Bien qu'une grande partie de ce café ait été livrée depuis, il reste moins de café disponible à la vente cette saison, ce qui exacerbe la hausse des prix.

Deux autres producteurs de Dak Lak, s'exprimant également sous le couvert de l'anonymat, ont déclaré qu'ils livraient des grains déjà vendus, mais qu'ils avaient dû renégocier le prix en raison de l'envolée du marché au comptant.

Les négociants qui rechignent à payer se retrouvent à court d'approvisionnement en robusta, qui est principalement utilisé dans le café instantané, l'espresso et les mélanges de café moulu.

Un négociant basé au Viêt Nam a déclaré qu'en décembre et en janvier, il y avait encore quelques livraisons de café pré-vendu, mais il s'attend à ce que ces livraisons diminuent fortement dans les mois à venir, car il ne peut même plus mettre la main sur les fournisseurs qui lui doivent ce café à bas prix.

Même s'ils disposent de contrats écrits, les négociants internationaux affirment qu'il ne vaut pas la peine pour eux de poursuivre les fournisseurs locaux en raison des frais que cela implique.

CHANGEMENT DE MENTALITÉ

Un négociant basé en Europe a déclaré n'avoir reçu que 20 % du café vietnamien qu'il était censé recevoir en novembre et décembre derniers. Le café a été acheté en août dernier à un prix inférieur de 20 % aux prix locaux actuels.

Au lieu de cela, il essaie de convaincre ses fournisseurs de livrer une petite partie du café à bas prix en échange d'un grand nombre de commandes de café au prix du marché.

Ceux qui acceptent obtiennent toujours un bon taux moyen pour leur café, explique-t-il, mais il ajoute que cette stratégie ne fonctionne que si l'on entretient de bonnes relations avec des fournisseurs relativement fiables.

"Le changement de mentalité est énorme : aujourd'hui, même si vous payez le prix au comptant, vous n'obtiendrez peut-être pas la quantité que vous souhaitez", a-t-il déclaré.

Tous les négociants avec lesquels Reuters s'est entretenu ont refusé de nommer leurs fournisseurs problématiques en raison des discussions "sensibles" actuellement en cours avec eux.

Un expert du secteur a déclaré que tous les négociants internationaux opérant au Viêt Nam ont été affectés par la situation.

Il s'agit notamment de Louis Dreyfus, Sucafina, Volcafe et Neumann Kaffee Gruppe, qui achètent à eux tous la majeure partie du café produit par le Viêt Nam pour l'exportation et dont les activités commerciales, en raison de leur taille, ont tendance à influencer les prix mondiaux.

Louis Dreyfus, Sucafina et Volcafe, une unité de ED&F Man, n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Neumann Kaffee Gruppe a déclaré qu'il était "trop tôt pour faire une déclaration précise" sur la situation de l'offre au Viêt Nam, car elle est toujours en cours.

Le Viêt Nam, qui produit plus d'un tiers du robusta mondial, a récolté 26,3 millions de sacs de café la saison dernière - son niveau le plus bas depuis six ans - et devrait en récolter 26,6 millions cette année, selon les données du ministère américain de l'agriculture.

Compte tenu de la diminution de l'offre, de nombreux acteurs du marché se sont tournés vers la bourse ICE Futures Europe pour acheter du café, ce qui a fait baisser les stocks.

Les stocks de robusta certifiés par l'ICE sont actuellement à leur plus bas niveau depuis 10 ans, selon les données d'un second négociant basé en Europe. La baisse des stocks de l'ICE est visible pour l'ensemble du marché et tend donc à faire grimper les prix de référence des contrats à terme de l'ICE.

"Il est probable que cette histoire de robusta persiste jusqu'à ce que la nouvelle récolte (de robusta) (du Brésil) soit récoltée. Même à ce moment-là, je ne suis pas convaincu que ce soit terminé", a déclaré un négociant, évoquant une possible reprise vers la mi-2024. (Reportage de Maytaal Angel à Londres et de Phuong Nguyen à Hanoi ; rédaction de Nigel Hunt et Jason Neely)