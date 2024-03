Les rendements des obligations d'État japonaises (JGB) ont augmenté vendredi à la fin de l'année fiscale du pays, tandis que la faiblesse persistante du yen a suscité de nouveaux avertissements d'intervention de la part du ministre des finances.

Les rendements des JGBs à plus longue échéance ont augmenté le plus, réagissant à la hausse des rendements à l'étranger pendant la nuit, et peut-être à quelques prises de bénéfices de fin d'année, les investisseurs fermant leurs livres, ont dit les analystes.

Cependant, les rendements à deux ans ont baissé suite à une forte demande lors d'une vente aux enchères de ces titres.

Le yen a continué d'osciller autour de 152 pour un dollar, un niveau qui avait déjà suscité des interventions d'achat de yens pour le soutenir.

La devise s'est affaiblie jusqu'à 151,875 jeudi, déclenchant l'avertissement le plus sévère de Tokyo depuis la dernière intervention en octobre 2022, le ministre des Finances Shunichi Suzuki menaçant de prendre des "mesures décisives" pour faire face à des baisses excessives.

M. Suzuki n'a pas répété cette phrase vendredi, mais a réaffirmé que les fonctionnaires surveillaient les mouvements des devises "avec un grand sens de l'urgence", ajoutant que le ministère se concentrait sur la vitesse des mouvements plutôt que sur des niveaux spécifiques.

Le yen s'est échangé à 151,37 pour un dollar, peu de changement par rapport à jeudi, à 0600 GMT.

"Le MOF est poussé dans ses retranchements, je pense", a déclaré Shoki Omori, stratégiste en chef du bureau japonais chez Mizuho Securities.

"La volatilité est encore faible, donc ils ont du mal à trouver une bonne raison d'intervenir.

Le rendement du JGB à 10 ans a augmenté de 2 points de base (pb) pour atteindre 0,725%, tandis que les contrats à terme du JGB à 10 ans de référence ont perdu 0,21 yen pour terminer la journée à 145,67. Les rendements obligataires augmentent lorsque les prix baissent.

Le rendement du JGB à 30 ans a augmenté de 4,5 points de base pour atteindre 1,810 %.

Le rendement à deux ans, cependant, a baissé de 1 pb à 0,175%.

Le yen et les rendements des JGB ont continué à baisser malgré la décision de la Banque du Japon (BOJ) de mettre fin à sa politique de taux d'intérêt négatifs la semaine dernière, en procédant à sa première hausse de taux depuis 2007.

"La tendance à la hausse des rendements à court et à long terme demeure, étant donné que la BOJ va probablement relever ses taux cette année", a déclaré Mizuho's Omori.

Des données économiques américaines plus solides pourraient également accroître la pression en faveur de rendements plus élevés, étant donné que les rendements des bons du Trésor augmentent, a-t-il ajouté. L'indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale, le déflateur PCE, est attendu plus tard dans la journée de vendredi.

Si les autorités japonaises ne voient pas d'un bon œil la faiblesse du yen, les investisseurs en actions, eux, la voient d'un bon œil.

La semaine dernière, la moyenne des actions du Nikkei a atteint un niveau record de 41 087,75 vendredi, et a terminé le trimestre avec le plus grand gain jamais enregistré en termes absolus.

L'indice boursier japonais a gagné 12 328 points en trois mois pour clôturer à 40 369,44 points, soit une hausse de plus de 20 % qui a largement dépassé l'augmentation de 8,4 % de l'indice MSCI World (rapporté par Kevin Buckland ; édité par Mrigank Dhaniwala).