Les traders aussi ont une famille

Dans un courrier adressé au London Stock Exchange et à plusieurs places d'Europe continentale, les deux associations proposent de réduire de 8h30 à 7h00 la durée de la séance de bourse, ce qui reviendrait à la faire passer de 8h00 à 16h30 actuellement à la City à 9h00 à 16h00. Sur le continent, notamment chez Euronext et Deutsche Börse, la plage horaire passerait de 9h00 / 17h30 à 10h00 / 17h00.

"Une réduction de 90 minutes sur les marchés européens créerait des marchés plus efficaces, au bénéfice des épargnants et des investisseurs", soulignent l'AFME et l'AI, en rappelant que la première heure de négociation attire souvent peu de liquidités, tandis que la dernière heure agrège quelque 35% du volume quotidien total. "La réduction du nombre d'heures permettrait de concentrer la liquidité, ce qui entraînerait des coûts de négociation plus uniformes et donnerait plus de temps aux traders et au marché pour assimiler les annonces des sociétés", plaident-elles.

Le tableau qui suit, fourni à l'appui de la demande des deux organisations, montre que les heures d'ouverture actuelles en Europe "sont parmi les plus longues au monde". En jaune surligné presque sans trembler, Euronext Paris et le London Stock Exchange :

Une séance plus courte aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, la séance ne dure que 6h30. Et seulement 6h00 en moyenne en Asie. Evidemment, les intermédiaires de marché démarrent leur journée avant-bourse et l'achèvent après. Cette amplitude horaire "pèse sur la santé mentale et le bien-être des traders", et constitue un obstacle majeur au recrutement de certains profils, en particulier les femmes. Une journée plus courte "pourrait avoir un impact sur la culture sur le lieu de travail en améliorant l'équilibre entre le travail et la vie privée et en fournissant les bases nécessaires à la création de salles de marché plus diversifiées et inclusives", souligne le courrier, pour souligner l'ambiance très masculine qui règne actuellement dans les salles de marché.

Le courrier a déjà reçu un écho positif du côté du London Stock Exchange et d'Euronext. L'opérateur londonien a prévu de lancer une consultation formelle auprès de ses membres et de ses clients sur la base des propositions. Quant au propriétaire des bourses de Paris, Amsterdam, Lisbonne, Bruxelles, Dublin et Oslo, il a également réagi en prévoyant d'engager le dialogue avec ses membres, les entreprises cotés et les gérants d'actifs. Seule la Deutsche Börse est restée pour l'heure muette sur le sujet.

Au-delà des traders, l'annonce pourrait recevoir un bon accueil de la part des médias financiers. En tout cas chez Zonebourse en général et chez votre serviteur en particulier, qui démarre à 6h00, la perspective de commencer la journée une heure plus tard séduit.