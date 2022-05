Milinkovic-Savic envoie la Lazio en Europa League

En marquant à la 96ème minute sur la pelouse de la Juventus ce lundi soir en clôture de la 37ème journée de Serie A, Sergej Milinkovic-Savic a d'abord permis à la Lazio d'égaliser (2-2) mais aussi de se qualifier officiellement pour la prochaine Europa League. Alors que la Fiorentina lui avait facilité la tâche en s'inclinant 4-1 sur le terrain de la Sampdoria, la Lazio n'avait besoin que d'un petit point pour assurer officiellement sa qualification. Menés 2-0 dès la 36ème minute de jeu, les joueurs de Maurizio Sarri ont d'abord réduit l'écart sur un but contre son camp d'Alex Sandro avant le but libérateur de Milinkovic-Savic. Avec 63 points, la Lazio compte donc 4 points d'avance sur la Fiorentina, qui se battra elle avec l'AS Rome et l'Atalanta sur la dernière journée pour le second ticket.

par Adrien Corbel (iDalgo)