Natixis IM reste négatif sur la Chine

Le 17 avril 2024 à 10:56 Partager

Natixis Investment Managers conserve une opinion négative sur la Chine, estimant que le pays doit encore parcourir un long chemin avant que la confiance des investisseurs et les fondamentaux macroéconomiques ne soient restaurés de manière durable. Mabrouk Chetouane, head of global market strategy, explique que, en dépit d’un objectif de croissance relevé à 5% pour 2024, il ne faut pas s’attendre à des changements majeurs dans la politique économique chinoise car la stabilité reste la priorité numéro 1 dans un contexte marqué par de nombreux défis, aussi bien conjoncturels que structurels.



Il rappelle que depuis la fin de l'année dernière, l'économie chinoise connaît une reprise à deux vitesses. L'une est relativement forte, tirée par l'industrie manufacturière, les investissements dans les infrastructures et de robustes exportations. L'autre est plus faible et concerne les secteurs liés à la consommation, tels que les ventes au détail et les investissements immobiliers.



Selon Mabrouk Chetouane, cette reprise à deux vitesses a engendré divers problèmes. Il indique qu'une production plus forte que la consommation a accentué l'offre excédentaire et la déflation, ce qui contraste fortement avec la situation dans d'autres grandes économies. "Alors que la Chine tente d'exporter ses capacités excédentaires, ces exportations deviennent une force désinflationniste mondiale croissante, augmentant le risque de tensions commerciales, en particulier avec l'Europe et les États-Unis", prévient le gestionnaire d'actifs.



Avant d'ajouter, "en outre, les faibles perspectives de revenus continuent de peser sur la confiance des consommateurs chinois et de réduire leur appétit pour le risque, ce qui entraîne une fuite vers la sécurité sous la forme d'obligations et de dépôts bancaires (+36 % en deux ans selon les chiffres du FMI), plutôt que d'investir dans l'immobilier comme par le passé".