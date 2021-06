OCIM finance l'acquisition de la mine d'or Pilar de Goiás par Pilar Gold à hauteur de 5 millions de dollars US

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 9 juin 2021) - Ocim Precious Metals SA (« OCIM ») annonce la signature d'un financement alternatif de 5 millions de dollars US dans le cadre de l'acquisition par Pilar Gold à Equinox Gold (TSX: EQX) (NYSE: EQX) du complexe minier aurifère Brésilien Pilar de Goiás.

La société canadienne privée Pilar Gold Inc (« Pilar Gold ») a acquis la mine Pilar de Goiás auprès d'Equinox Gold pour un total de 38 millions de dollars US. Située dans l'état de Goiás au Brésil, Pilar de Goiás est un complexe minier en activité depuis 2014 comprenant deux mines en sous-sol et une unité de traitement produisant près de 40.000 onces d'or par an, pour un potentiel de 100.000 onces. Equinox Gold a pris une participation au capital de Pilar Gold à hauteur de 9,9% et percevra 1% du revenu issu de la production future du site Pilar de Goiás.

Pour financer cette acquisition fondatrice, Pilar Gold s'appuie sur une combinaison de financements alliant augmentation de capital, crédit vendeur et financements alternatifs. Dans ce cadre, OCIM apporte à Pilar Gold un financement non-dilutif remboursable en onces d'or à hauteur de 5 millions de dollars US. En contrepartie, Pilar Gold livrera chaque mois à OCIM pendant les 12 mois suivants une quantité d'or fixée à l'avance issu de la mine de Pilar avec une décote par rapport aux prix spot du marché.

Ce financement permet à Pilar Gold d'acquérir un site à fort potentiel déjà en production et une unité de traitement de classe mondiale. Cette infrastructure de référence constitue pour la société le moteur de son expansion et positionne d'ores et déjà celle-ci comme un futur acteur majeur de la production d'or au Brésil.

« Cette opération souligne la pertinence de l'offre d'OCIM qui accompagne les transformations du secteur tout en proposant une complémentarité aux financements traditionnels en dette et en capital. Elle démontre également la capacité d'OCIM à accéder à des opportunités hors marché majeures en se plaçant au cœur de l'écosystème minier et du développement de l'entreprise », explique Laurent Mathiot, président d'OCIM.

A PROPOS DE PILAR GOLD

Pilar Gold une société aurifère canadienne à forte croissance opérant au Brésil. La société, qui a acquis le complexe minier de référence de Pilar de Goiás, situé dans l'état de Goiás, dispose actuellement de 2 mines en activité et d'une unité de traitement de 4.000 tonnes par jour. Cette acquisition et d'autres à venir permet à la société de viser une production proche de 200.000 onces d'or par an à l'horizon 2024, pour devenir en quelques années un acteur majeur du secteur aurifère au Brésil. Pilar Gold, qui emploie une équipe expérimentée d'environ 1.000 collaborateurs, prépare une cotation à la Bourse de Toronto au cours de l'année 2021.

A PROPOS D'OCIM

Le groupe OCIM a une longue expérience de la gestion et du financement d'actifs tangibles. Fondé à Paris en 1961, OCIM est dirigé par un membre de la troisième génération de la famille fondatrice. En dehors de son activité immobilière historique, OCIM s'est diversifié dans d'autres actifs considérés comme stratégiques, notamment les métaux précieux monétaires comme l'or et l'argent, en exerçant une double activité complémentaire de négociant et de financier. En qualité de négociant, OCIM achète et vends tout au long de la chaine de valeur des actifs concernés, des producteurs aux utilisateurs finaux. En qualité de financier, OCIM finance les opérations de la chaine de valeur, par des prises de participations au capital, de la dette et des investissements alternatifs innovants.

En savoir plus sur OCIM : www.ocim.eu

