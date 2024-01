* En Europe, le CAC 40 a pris 0,11% et le Stoxx 600 0,29%



* Wall Street dans le vert à mi-séance



* Lagarde met en garde contre les tensions salariales et géopolitiques



par Diana Mandia



25 janvier (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse jeudi, après la décision de la Banque centrale européenne (BCE) de laisser ses taux d'intérêt directeurs inchangés tout en écartant une baisse imminente en raison des risques inflationnistes.



À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 0,11% à 7.464,2 points. Le Footsie britannique a pris 0,03% et le Dax allemand 0,1%.



L'indice EuroStoxx 50 a progressé de 0,41%, le FTSEurofirst 300



de 0,32% et le Stoxx 600 de 0,29%.



Comme prévu et pour la troisième fois consécutive, la BCE a choisi jeudi de maintenir ses taux directeurs à leurs niveaux actuels, la désinflation se poursuivant en zone euro, mais a écarté une baisse imminente du coût de l'emprunt, qui est à son plus haut niveau depuis la création de l'euro.



Si la BCE dit voir que la dynamique désinflationniste se poursuit, sa présidente Christine Lagarde a souligné lors d'une conférence de presse que les tensions salariales et géopolitiques, notamment au Moyen-Orient, sont des facteurs de risque inflationniste qu'il convient de surveiller.



"La BCE a maintenu ses taux d'intérêt inchangés comme prévu, mais tout dépend de ce qui se passera dans les mois à venir. Les espoirs d'une baisse au printemps se réaliseront-ils Il semblerait que non", a dit Neil Birrell, de Premier Miton Investors.



TAUX



Les rendements obligataires européens ont décliné après les annonces de la BCE.



Le rendement du dix ans allemand , qui se négociait à 2,36% avant le communiqué de la banque centrale, a perdu 5 points de base pour retomber à 2,2%, tandis que celui à deux ans , le plus sensible aux attentes en matière de taux d'intérêt, a perdu plus de 9 pb à 2,6%.



Le rendement de l'obligation italienne à 10 ans a fini à 3,823%, en baisse de 7 pb.



Les marchés obligataires américains reculent également après la publication du PIB trimestriel aux Etats-Unis, celui à dix ans perdant environ 3 points de base à 4,1%, et celui à deux ans plus de 4 pb à 4,3%.



CHANGES



L'euro , qui avait atteint 1,0886 dollar avant la décision de la BCE, se replie de 0,44% à 1,0835 et le dollar gagne 0,34% face à un panier de devises de référence à la suite de la publication des chiffres du PIB américain.



LES INDICATEURS DU JOUR



Outre la réunion de la BCE, les marchés attendaient jeudi la publication des chiffres préliminaires du produit intérieur brut (PIB) américain pour le dernier trimestre de 2023, qui montrent que l'économie américaine a progressé de 3,3% sur un an entre octobre et décembre, plus que prévu. Ces chiffres laissent penser que la Fed ne sera pas pressée de réduire ses taux alors que l'économie reste globalement solide.



Les investisseurs ont également appris que le moral des entrepreneurs allemands s'est dégradé en janvier pour le deuxième mois consécutif, alors que la plus grande économie d'Europe peine à sortir de la récession.



En France, le climat des affaires dans l'industrie est quant à lui resté stable en janvier, selon l'enquête mensuelle de conjoncture publiée jeudi par l'Insee.



VALEURS



Le secteur de la technologie a fini en hausse de 1,75%, en tête du STOXX, après la décision de politique monétaire de la BCE et le repli des rendements obligataires.



STMicroelectronics a perdu 0,4% après avoir annoncé que son chiffre d'affaires au premier trimestre chuterait de plus de 15% sur un an.



L'action ASML (+4,6%) a atteint jeudi un nouveau record pour la deuxième journée consécutive, portant la capitalisation boursière du groupe néerlandais, l'un des principaux fournisseurs des fabricants de semi-conducteurs, au-dessus de 350 milliards de dollars.



Publicis , qui a annoncé jeudi des investissements de 300 millions d'euros dans l'intelligence artificielle (IA) au cours des trois prochaines années, a pris 3,6%.



A WALL STREET



A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones gagnait 0,29%, le Standard & Poor's 500 0,49% et le Nasdaq Composite 0,62%, les chiffres du PIB américain publiés jeudi renforçant les espoirs d'un atterrissage en douceur de l'économie.



PÉTROLE



Les prix du pétrole sont en hausse sous l'effet d'une baisse plus importante que prévu des réserves de brut aux Etats-Unis la semaine dernière, et alors qu'une nouvelle attaque des rebelles houthis contre des navires au large du Yémen a souligné le danger des tensions géopolitiques pour le commerce mondial.



Le Brent prend ainsi 1,75% à 81,44 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 1,85% à 76,48 dollars CLc1.







A SUIVRE VENDREDI:



(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)