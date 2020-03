Point marchés-Lundi "noir" en vue, choc en Italie et sur le pétrole (actualisé)

(Actualisé avec futures sur le CAC 40, plongeon des rendements en Europe) * Les marchés d'actions mondiaux plongent, choc en Italie * Des baisses de 8% attendues en Europe * L'Arabie saoudite baisse les prix de vente de son pétrole * Les cours du brut chutent de près de 30% * Le taux US à 30 ans à moins de 1%, plus bas record pour le Bund à 10 ans par Blandine Henault PARIS, 9 mars (Reuters) - Les marchés financiers se dirigent vers un nouveau lundi "noir", avec des replis de 8% attendus à l'ouverture des Bourses européennes et une baisse spectaculaire des rendements obligataires, alors qu'un choc pétrolier est venu s'ajouter à l'aggravation de la situation liée au coronavirus. Les incertitudes géopolitiques augmentent également, l'armée sud-coréenne ayant rapporté lundi que la Corée du Nord avait tiré en direction de la mer plusieurs projectiles de courte portée. Les Bourses du Golfe chutent à nouveau lundi, les places boursières en Asie affichant des reculs de 3% à 7% et les contrats à terme à Wall Street évoluant en baisse de près de 5%. En Europe, les "futures" signalent une chute de 8,13% pour le CAC 40 parisien, de 8,62% pour le Dax à Francfort et de 8,54% pour le FTSE à Londres. La Bourse de Milan, qui a perdu 17% depuis le début de la crise sanitaire, ouvrira comme à l'accoutumée en dépit du choc provoqué par le placement en isolement d'une grande partie du nord du pays, dont la ville de Milan, la capitale économique et financière du pays. Des indications disponibles auprès de traders préfigurent un repli de près de plus 11% pour le FTSE MIB à l'ouverture. Un responsable du Trésor italien a également indiqué à Reuters que le calendrier des adjudications de dette restait inchangé. L'Italie émettra 6,5 milliards d'euros de dette à 12 mois mercredi et proposera des obligations à moyen et long terme jeudi. Outre l'Italie, le bilan sanitaire lié au coronavirus n'a cessé de s'alourdir au cours du week-end. En France, 1.126 cas sont désormais comptabilisés et les rassemblements de plus de 1.000 personnes ont été interdits. A l'échelle mondiale, plus de 107.000 personnes ont été contaminées par le coronavirus dont l'impact sur l'économie mondiale ne fait plus de doute. La Chine a annoncé samedi une chute de 17,2% de ses exportations en janvier-février en rythme annuel. Avec le plongeon des marchés d'actions et du pétrole, de nouvelles craintes surgissent sur le marché du crédit où certaines entreprises pourraient se trouver en difficulté pour rembourser leur dette, observent plusieurs intervenants de marché. PÉTROLE Les cours du brut sont en chute libre pour retomber à des plus bas depuis février 2016 après l'éclatement de l'alliance entre l'Opep et la Russie qui avait permis ces trois dernières années de soutenir les prix. Dans la foulée, l'Arabie saoudite a annoncé samedi une baisse du prix de vente officiel pour le mois prochain de toutes ses qualités de brut vers toutes les destinations. Selon deux sources à Reuters, le royaume, premier exportateur mondial de pétrole, prévoit par ailleurs d'augmenter sa production de brut à plus de 10 millions de barils par jour (bpd) en avril. Le baril de Brent plonge de 25% à 33,96 dollars et celui du brut léger américain lâche 27% à 30,19 dollars. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE : L'indice européen Stoxx du pétrole, qui a déjà perdu plus de 5% vendredi, pourrait de nouveau chuter dans le sillage du plongeon des cours du brut tandis que le secteur des transports et du tourisme reste en première ligne dans la crise du coronavirus. EN ASIE La Bourse de Tokyo a chuté de 5,07% lundi, sa plus forte baisse en une séance depuis le 24 juin 2016. Les Bourses de Chine continentale ont perdu autour de 3%, le Kospi à Séoul a lâché 4,19% et l'indice australien ASX 200 a chuté de 7,33%, sa plus forte baisse journalière depuis octobre 2008. A WALL STREET Vendredi, l'indice Dow Jones a cédé 0,98% à 25.864,78 points, soutenu en fin de séance par des rachats à bon compte. Le S&P-500, plus large, a perdu 1,71%, à 2.972,37 points et le Nasdaq Composite a reculé de 1,87% à 8.575,62 points. L'indice CBOE de la volatilité, surnommé "indice de la peur" à Wall Street, a atteint son plus haut niveau depuis août 2015 à 41,94 et il devrait a priori connaître un nouveau pic lundi. TAUX L'aversion pour le risque et la perspective de nouvelles baisses de taux des banques centrales continuent de provoquer des mouvements spectaculaires sur le marché obligataire. Le rendement des Treasuries à 10 ans s'écroule de près de 40 points de base à 0,3409% après être tombé à un nouveau plus bas historique à 0,469%. Son homologue à 30 ans est tombé pour la première fois de son histoire sous 1%, à 0,7202%. En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans chute de 12 points de base, pour s'enfoncer à -0,854%, un plus bas record. CHANGES Le plongeon des rendements obligataires américains continue de peser sur le dollar : l'indice mesurant ses fluctuations face à un panier de devises de référence perd plus de 1%. L'euro grimpe de 1,5% pour revenir à plus de 1,146 dollar, à un plus haut depuis janvier 2019. Le yen s'envole de plus de 3% face au dollar, à 102, un niveau qu'il n'avait pas atteint depuis novembre 2016. Les devises très corrélées aux matières premières, comme le dollar australien et le rouble russe <RUB=, sont en chute libre. MÉTAUX Actif refuge par excellence, l'or a touché un pic lundi à plus de 1.702 dollars l'once avant de redescendre autour de 1.683 dollars, pénalisé par des spéculations selon lesquelles certains investisseurs pourraient vendre de l'or afin d'avoir des liquidités pour couvrir des appels de marge sur les actions. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 9 MARS: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT ZE 09h30 Indice Sentix mars -11,1 +5,2 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 19698,76 -1050,99 -5,07% -16,73% Topix 1388,97 -82,49 -5,61% -19,31% Hong Kong 25124,68 -1021,99 -3,91% -10,87% Taiwan 10977,64 -344,17 -3,04% -8,50% Séoul 1954,77 -85,45 -4,19% -11,05% Singapour 2800,49 -160,49 -5,42% -13,10% Shanghaï 2943,29 -91,22 -3,01% -3,50% Sydney 5760,60 -455,60 -7,33% -13,82% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 25864,78 -256,50 -0,98% -9,37% S&P-500 2972,37 -51,57 -1,71% -8,00% Nasdaq 8575,62 -162,98 -1,87% -4,42% Nasdaq 100 8530,34 -141,32 -1,63% -2,32% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1432,45 -55,86 -3,75% -11,79% Eurostoxx 50 3232,07 -131,51 -3,91% -13,70% CAC 40 5139,11 -221,99 -4,14% -14,03% Dax 30 11541,87 -402,85 -3,37% -12,89% FTSE 6462,55 -242,88 -3,62% -14,32% SMI 9736,82 -406,75 -4,01% -8,29% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1461 1,1285 +1,56% +2,25% Dlr/Yen 101,88 105,30 -3,25% -6,41% Euro/Yen 116,80 118,90 -1,77% -4,22% Dlr/CHF 0,9203 0,9372 -1,80% -4,91% Euro/CHF 1,0550 1,0583 -0,31% -2,78% Stg/Dlr 1,3179 1,3047 +1,01% -0,60% Indice $ 94,8670 95,9510 -1,13% -1,36% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,8430 -0,1150 Bund 2 ans -0,8730 -0,0010 OAT 10 ans -0,3560 +0,0030 +48,70 Treasury 10 ans 0,3363 -0,3710 Treasury 2 ans 0,2943 -0,1830 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 29,93 41,28 -11,35 -27,50% -51,10% Brent 33,74 45,27 -11,53 -25,47% -48,90% (Édité par Patrick Vignal)