* Le Dow Jones gagne 0,12%, le S&P-500 0,52% et le Nasdaq 0,90%

* L'indice PCE de janvier conforme aux attentes

* Les inscriptions au chômage aux Etats-Unis légèrement supérieures aux attentes

par Chuck Mikolajczak

NEW YORK, 29 février (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, alors que les données sur l'inflation et les commentaires des responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed) ont alimenté les attentes concernant le calendrier de la baisse de taux de la banque centrale.

L'indice Dow Jones a gagné 0,12%, ou 47,37 points, à 38.996,39 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 26,51 points, soit 0,52%, à 5.096,27 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 144,18 points (0,90%) à 16.091,922 points.

Les fabricants de semi-conducteurs Nvidia et Advanced Micro Devices ont bondi alors que les entreprises du secteur des technologies ont profité ces derniers mois de l'optimisme sur les perspectives de croissance liées à l'intelligence artificielle (IA).

Dell Technologies, qui vent des serveurs optimisés pour l'IA utilisant des processeurs développés par Nvidia, a terminé en hausse avant la publication de ses résultats pour le quatrième trimestre.

Les données publiées jeudi par le département du Commerce montrent que l'indice PCE des prix à la consommation, très suivi par la Réserve fédérale américaine (Fed), a augmenté en janvier de 0,3% contre une hausse de 0,1% (révisé) en décembre.

Les traders anticipent désormais une première baisse des taux de la Fed au mois de juin, selon le baromètre FedWatch de CME Group.

"Il n'y a aucune raison réelle que le marché s'attende à ce que la Fed soit plus 'hawkish' qu'elle ne l'a déjà été", a déclaré Ross Mayfield, analyste chez Baird.

"Ce qu'on pense (que les responsables de la Fed) doivent faire ne compte pas, ce qui compte, c'est ce qu'ils ont dit qu'ils feraient."

Le département américain du Travail a de son côté indiqué que les inscriptions au chômage ont augmenté aux Etats-Unis lors de la semaine au 24 février, à 215.000 contre 202.000 (révisé) la semaine précédente.

Aux valeurs, Snowflake a reculé après avoir fait état d'un chiffre d'affaires produit inférieur aux attentes de Wall Street.

Paramount Global a progressé après avoir affiché un bénéfice inattendu, soutenu par les gains liés au streaming.

(version française Camille Raynaud)