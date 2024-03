* Le Dow Jones gagne 1,22%, le S&P-500 0,86% et le Nasdaq 0,51%

* Merck progresse après l'approbation de l'un de ses traitements aux US

* Trump Media & Technology Group avance pour sa deuxième journée de cotation

par Chuck Mikolajczak

NEW YORK, 27 mars (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, alors que les regards des investisseurs sont tournés vers la publication vendredi des chiffres de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), l'un des indicateurs d'inflation favori de la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'indice Dow Jones a gagné 1,22%, ou 477,75 points, à 39.760,08 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 44,91 points, soit 0,86%, à 5.248,49 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 83,82 points (0,51%) à 16.399,521 points.

Bien que les récentes données sur l'inflation aient été plus élevées qu'attendu, le marché table toujours sur une baisse des taux d'intérêt de 25 points de base de la Fed au mois de juin.

La Fed a confirmé la semaine dernière son intention de procéder à trois baisses des taux cette année, une position soutenue par ses responsables cette semaine.

La publication de l'indice des prix PCE est attendue vendredi, alors que la plupart des marchés seront fermés pour le week-end de Pâques.

"La Fed peut et devrait prendre son temps, notamment parce que l'économie lui permet une certaine flexibilité et qu'une baisse des taux prématurée ne ferait que nous préparer à une issue plus défavorable", a déclaré Craig Fehr, directeur des investissements chez Edward Jones, à Saint Louis.

"Le véritable défi pour les responsables de la Fed a consisté à apaiser et orienter les attentes du marché lorsqu'elles allaient trop loin dans une direction ou dans l'autre."

Les traders s'attendent actuellement avec une probabilité de 70,4% à ce que la Fed entame ses baisses de taux en juin, selon le baromètre Fedwatch de CME Group.

Aux valeurs, Merck & Co a progressé après que son traitement Winrevair pour les adultes souffrant d'hypertension artérielle pulmonaire a été approuvé aux Etats-Unis.

Trump Media & Technology Group a bondit pour sa deuxième séance de cotation.

Nvidia a reculé pour la deuxième séance de suite.

GameStop était également à la baisse après avoir fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel en baisse et annoncé la suppression de postes afin de réduire ses coûts.

(version française Camille Raynaud)