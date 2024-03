Les prix du riz étuvé exporté de l'Inde ont baissé après avoir atteint des niveaux record cette semaine, les acheteurs cherchant à obtenir des prix plus bas ailleurs, tandis que la faiblesse du baht a pesé sur les prix thaïlandais.

Le riz étuvé indien à 5% de brisures (RI-INBKN5-P1), principal exportateur, était coté entre 548 et 555 dollars la tonne métrique cette semaine, en baisse par rapport à la semaine dernière (552-560 dollars).

Les acheteurs africains, hésitants face au niveau actuel des prix, recherchent des alternatives moins chères, a déclaré un négociant basé à Mumbai et travaillant pour une maison de commerce internationale.

Les négociants indiens signent peu de nouveaux contrats d'exportation de riz étuvé après que les autorités douanières ont modifié la méthode de calcul du droit d'exportation de 20 %, ce qui entraîne un prélèvement plus élevé, ont déclaré quatre responsables de l'industrie à Reuters en début de semaine.

Le riz brisé thaïlandais à 5% < RI-THBKN5-P1> était coté à 615 dollars la tonne jeudi, en baisse par rapport aux 620 à 622 dollars cotés la semaine dernière.

Les négociants ont attribué cette baisse à la faiblesse du baht et à la concurrence du Vietnam voisin, qui a poussé de nombreux exportateurs thaïlandais à réduire leurs prix.

Il y a une certaine demande de la part de marchés tels que l'Indonésie et les Philippines, mais il n'y a pas de grosses transactions, a déclaré un négociant basé à Bangkok.

La situation de l'offre reste inchangée, avec une nouvelle offre de riz entrant sur le marché, a déclaré le négociant.

Entre-temps, le riz brisé vietnamien à 5% < RI-VNBKN5-P1> a été proposé à 585 dollars la tonne, contre 580 dollars il y a une semaine.

"Les prix à l'exportation du riz ont légèrement augmenté après que les prix intérieurs du paddy aient augmenté cette semaine en raison de l'accroissement des achats par les exportateurs et les transformateurs", a déclaré un négociant basé à Ho Chi Minh Ville.

Les données d'expédition préliminaires montrent que 450 250 tonnes de riz devraient être chargées dans le port de Ho Chi Minh City en mars, la plupart du riz étant destiné aux Philippines et à l'Indonésie.

Le Bangladesh a distribué 150 000 tonnes de riz à 5 millions de familles à des prix subventionnés avant le mois sacré du Ramadan, a déclaré le ministre de l'alimentation du pays.

Le gouvernement s'est efforcé de contrôler les prix de la céréale de base en dépit d'une bonne récolte et de réserves suffisantes. (Reportage de Brijesh Patel à Bengaluru, Rajendra Jadhav à Mumbai, Ruma Paul au Bangladesh, Vu Khan à Hanoi et Chayut Setboonsarng à Bangkok ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala et Sonia Cheema)