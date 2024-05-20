* RED LOBSTER DÉPOSE DES REQUÊTES VOLONTAIRES AU TITRE DU CHAPITRE 11 AFIN DE RENFORCER SA POSITION FINANCIÈRE ET DE MAXIMISER LA VALEUR POUR LES PARTIES PRENANTES.
* RED LOBSTER - RESTRUCTURATION POUR OPTIMISER L'EMPREINTE IMMOBILIÈRE ET FACILITER LA VENTE EN VUE DE LA CONTINUITÉ DE L'EXPLOITATION
* RED LOBSTER - LES RESTAURANTS RED LOBSTER RESTERONT OUVERTS ET FONCTIONNERONT COMME D'HABITUDE PENDANT LA PROCÉDURE DU CHAPITRE 11
* RED LOBSTER - L'ENTREPRISE TRAVAILLE AVEC SES FOURNISSEURS POUR S'ASSURER QUE LES OPÉRATIONS NE SONT PAS AFFECTÉES.
* RED LOBSTER A REÇU UN ENGAGEMENT DE FINANCEMENT DE 100 MILLIONS DE DOLLARS DE LA PART DE SES PRÊTEURS ACTUELS POUR LA MISE EN PLACE D'UN DÉBITEUR EN POSSESSION DE SES BIENS.
* RED LOBSTER - A CONCLU UN ACCORD D'ACHAT DE CHEVAUX STALKING EN VERTU DE QUELQUE CHOSE LA SOCIÉTÉ VENDRA SON ACTIVITÉ À UNE ENTITÉ FORMÉE ET CONTRÔLÉE PAR LES PRÊTEURS À TERME EXISTANTS Texte de la source pour Eikon :