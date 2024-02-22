* REDDIT DÉPOSE UN DOSSIER D'INTRODUCTION EN BOURSE AUPRÈS DE LA SEC- SEC FILING
* REDDIT ANNONCE SON INTENTION DE DEMANDER L'INSCRIPTION DE SES ACTIONS À LA BOURSE DE NEW YORK SOUS LE SYMBOLE RDDT.
* REDDIT DIT QUE MORGAN STANLEY, GOLDMAN SACHS & CO. LLC, J.P. MORGAN, BOFA SECURITIES, CITIGROUP SONT PARMI LES SOUSCRIPTEURS DE L'IPO.
* REDDIT DIT QUE DEUTSCHE BANK SECURITIES, MUFG, CITIZENS JMP, NEEDHAM & COMPANY, PIPER SANDLER, RAYMOND JAMES SONT PARMI LES SOUSCRIPTEURS À L'IPO
* REDDIT ANNONCE QUE ACADEMY SECURITIES, LOOP CAPITAL MARKETS, RAMIREZ & CO, INC, ROTH CAPITAL PARTNERS, TELSEY ADVISORY GROUP FONT PARTIE DES PRENEURS FERMES DE L'IPO
* REDDIT DÉPOSE UNE DEMANDE D'INTRODUCTION EN BOURSE D'ACTIONS ORDINAIRES DE CLASSE A - DÉPÔT EN BOURSE
* REDDIT ANNONCE QUE LES UTILISATEURS ET MODÉRATEURS QUI ONT CRÉÉ UN COMPTE LE OU AVANT LE 1er JANVIER 2024 SONT POTENTIELLEMENT ADMISSIBLES AU PROGRAMME D'ACTIONS DIRECTIVES Texte source pour Eikon : Couverture d'autres entreprises : [ ]