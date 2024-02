Berne (awp/ats) - Les velléités du groupe américain Vail Resorts dans les stations valaisannes, la résidence du controversé ex-Premier ministre thaïlandais à Crans-Montana et les justifications des derniers dirigeants de Credit Suisse font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

LE MATIN DIMANCHE/SONNTAGSZEITUNG: L'ex-Premier ministre de Thaïlande et multimilliardaire Thaksin Shinawatra, condamné à 8 ans de prison pour corruption, vit à Crans-Montana. L'homme, dont la peine a été diminuée par le roi à un an, réside sur le territoire de la commune valaisanne de Lens, au bénéfice d'un forfait fiscal, ont appris Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. Thaksin Shinawatra est arrivé en Suisse en 2019, à Genève. Il a ensuite déménagé à Lens en 2021, avec l'aide du politicien genevois aujourd'hui établi en Valais, Eric Stauffer. Interrogées sur les raisons qui ont permis au multimilliardaire thaïlandais d'obtenir un permis de séjour suisse alors qu'il était visé par de multiples accusations, les autorités communales, cantonales et fédérales affirment toutes ne pas pouvoir communiquer sur ce cas individuel. Thaksin Shinawatra est rentré l'été dernier en Thaïlande, où il a été incarcéré dans un hôpital en raison de son état de santé. Il y serait toujours.

LE MATIN DIMANCHE: Les ambitions de Vail Resorts inquiètent à Verbier. Une lettre anonyme datée du 20 janvier, que Le Matin Dimanche s'est procurée, prévient les riches propriétaires de chalets de la station d'une opération de rachat de Téléverbier qui pourrait arriver "à très court terme". Christian Burrus, qui détient avec sa famille plus de 30% du capital de Téléverbier, assure n'avoir aucune discussion en cours avec Vail Resorts ou qui que ce soit d'autre pour vendre ses actions. Ce géant du Colorado, qui a racheté il y a quelques mois des remontées mécaniques de Crans-Montana, après le rachat de celles d'Andermatt en 2022, ne fait aucun mystère sur sa volonté d'expansion. L'actionnaire majoritaire des Remontées mécaniques de Nendaz-Veysonnaz, Jean-Marie Fournier, dit s'attendre à être approché prochainement. "J'y serai attentif, je commence à être un peu lassé par les querelles et agressions locales", précise-t-il.

SONNTAGSZEITUNG: Le président du conseil d'administration et le directeur général de feu Crédit Suisse, Axel Lehmann et Ulrich Körner, jette la responsabilité du naufrage de la banque sur leurs prédécesseurs. Ils se sont récemment présentés devant la commission d'enquête parlementaire chargée de faire la lumière sur la chute de la deuxième banque suisse, indique la SonntagsZeitung. Les deux hommes estiment que trop de choses avaient déjà été gâchées au cours des dix années qui ont précédé leur entrée en fonction.

SONNTAGSZEITUNG: Les produits amincissants Ozempic et Saxenda ne sont pratiquement plus disponibles en Suisse, au grand dam de milliers de personnes comptant sur la livraison de ces produits. Les listes d'attente ne cessent de s'allonger, confirment les médecins à la SonntagsZeitung. Des patients qui avaient commencé un traitement, se trouvent obligés de l'interrompre. Le fabricant danois Novo Nordisk n'arrive actuellement plus à produire, alors que la valeur boursière de l'entreprise a atteint un nouveau record cette semaine.

LE MATIN DIMANCHE: Six milliards de francs suisses: c'est le montant des avoirs non réclamés que détient la Fondation institution supplétive. "Il y a actuellement 6 milliards déposés sur des comptes sans adresse valable", confirme Marco Bagutti, membre de la direction, au Matin Dimanche. Le nombre de ces comptes LPP dormants est de 900'000, sur un total de 1,5 million de comptes de libre passage. Une large majorité, soit 675'000 comptes, a un solde inférieur à 5000 francs suisses. L'année dernière, ce montant dormant s'élevait à 5,7 milliards.

SONNTAGSBLICK: Les CFF voulaient effectuer des tests avec des trains automatisés dans le tunnel du Gothard, mais ont soudainement changé d'avis. L'appel d'offres pour le matériel nécessaire a été retiré de la plateforme d'achat Simap, indique le SonntagsBlick. L'aggravation de la situation financière expliquerait ce revirement de situation, selon une porte-parole des CFF. L'Office fédéral des transports indique ne pas comprendre ce que les CFF entendent par "difficultés financières", les moyens à disposition étant connus depuis quatre ou cinq ans.

NZZ AM SONNTAG: L'atmosphère est plutôt morose à la Haute école d'art de Zurich, où 34 employés ont été licenciés suite à la mise en place d'un nouveau modèle d'études. Une enquête interne auprès des collaborateurs donne une très mauvaise note à la direction, où le copinage régnerait, indique la NZZ am Sonntag. Les supérieurs hiérarchiques favoriseraient les conjoints et les proches. La rectrice est particulièrement critiquée. La Haute école d'art rejette elle tout reproche.

