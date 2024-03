BOCA CHICA, Texas (Reuters) - Le troisième vol d'essai orbital de la fusée géante Starship devrait intervenir ce jeudi, la société SpaceX dirigée par Elon Musk espérant qu'elle se rapprochera cette fois de l'orbite terrestre avant d'éventuellement exploser en vol comme lors des deux précédentes tentatives.

Propulsé par la fusée Super Heavy, le vaisseau spatial censé un jour transporter des astronautes sur la Lune et au-delà sera prêt à décoller dès 8h00 du matin (12h00 GMT) depuis le site de lancement Starbase de SpaceX près de Boca Chica, au Texas.

La Federal Aviation Administration (FAA) a donné mercredi son feu vert pour ce vol d'essai.

Alors que les deux premiers vols d'essai l'année dernière visaient principalement à démontrer que les deux étages de la fusée pouvaient se séparer après le lancement, le troisième doit permettre de tester l'ouverture et la fermeture de la porte de chargement de Starship, ainsi que tenter de rallumer l'un de ses réacteurs dans l'espace.

SpaceX espère également qu'il sera possible d'effectuer une rentrée contrôlée de Starship dans l'atmosphère, avec une zone d'amerrissage prévue dans l'océan Indien et non dans l'océan Pacifique, comme lors des deux premiers essais.

Tout en disant espérer un test concluant, l'entreprise américaine a cependant prévenu qu'il y avait de grandes chances que le vaisseau spatial se désintègre une nouvelle fois en vol.

Le premier vol d'essai, en avril dernier, n'avait duré que quatre minutes en raison du dysfonctionnement de plusieurs réacteurs de l'étage inférieur de la fusée, tandis que le second avait duré deux fois plus longtemps et permis de réaliser la séparation des étages. Chacun de ces vols devait à l'origine durer 90 minutes.

Quel que soit le résultat du troisième test, tout indique que Starship est encore loin d'être opérationnel.

Elon Musk a reconnu que la fusée de SpaceX devrait effectuer des centaines de missions sans équipage avant d'éventuellement transporter ses premiers humains. Et plusieurs autres étapes de développement supervisées par la Nasa dans le cadre du programme Artemis sont nécessaires avant que le vaisseau puisse envisager un alunissage avec des astronautes américains.

Le milliardaire américain espère néanmoins parvenir à ses fins en réalisant de premiers alunissages avant la fin de décennie, avec l'ambition de se lancer par la suite à la conquête de Mars.

SpaceX compte aussi sur Starship pour remplacer son actuelle fusée Falcon 9 afin de mettre en orbite des satellites à un coût beaucoup plus faible, les différents éléments de la fusée devant à terme revenir sur Terre de manière autonome et donc être réutilisables.

(Reportage de Joe Skipper à Boca Chica, avec Steve Gorman à Los Angeles et Joey Roulette à Washington ; version française Tangi Salaün, édité par)