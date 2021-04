Suga et Biden réaffirment l'importance de la stabilité dans le détroit de Taïwan

WASHINGTON, 16 avril (Reuters) - Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a déclaré qu'il s'était entretenu vendredi avec le président américain Joe Biden de la situation à Taiwan et dans la province chinoise du Xinjiang et que les deux hommes avaient réaffirmé l'importance de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taiwan.

"Nous avons discuté des circonstances à Taïwan et dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang", a déclaré Yoshihide Suga lors d'une conférence de presse conjointe à la Maison blanche après les entretiens au sommet avec Joe Biden.

"Je m'abstiens de mentionner des détails, car cela relève des échanges diplomatiques, mais il existe déjà une reconnaissance commune de l'importance de la paix et de la stabilité du détroit de Taïwan entre le Japon et les États-Unis, qui a été réaffirmée à cette occasion", a-t-il ajouté. (Trevor Hunnicutt, Mohammad Zargham et David Brunnstrom; version française Camille Raynaud)