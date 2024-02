Zurich (awp) - L'opérateur Sunrise, aux mains de Liberty Global depuis quatre ans, va être autonomisé de sa maison-mère américaine et de nouveau coté à la Bourse suisse en seconde partie d'année, a annoncé son propriétaire vendredi.

Il ne s'agira cependant pas d'une introduction en Bourse (IPO) classique destinée à lever des fonds, mais d'une cotation par scission. Les nouveaux titres Sunrise seront distribués aux actionnaires du câblo-opérateur Liberty Global qui décideront par la suite s'il souhaitent rester au capital de l'opérateur zurichois ou céder leurs parts.

L'entreprise suisse devrait ainsi retrouver une certaine liberté, puisqu'elle sera opérationnellement séparée de son propriétaire américain, qui annonce un investissement de 1,5 milliard de francs suisses pour réduire l'endettement de Sunrise.

"La réduction de la dette devrait être réalisée grâce à la génération de FCF (flux de trésorerie disponile) prévue par Sunrise, à l'optimisation de la dette et à la liquidité de l'entreprise Liberty Global, notamment la cession d'actifs non stratégiques" à ce dernier, d'après le document.

André Krause, directeur général de Sunrise, cité dans le communiqué, souligne qu'"après une intégration réussie et la création de synergies dans le cadre de la fusion avec UPC, Sunrise présente un profil FCF très intéressant et prévoit d'offrir un cadre de rémunération attractif aux actionnaires." Des détails seront fournis lors d'une journée des investisseurs "plus tard dans l'année".

Sunrise décotée il y a presque 3 ans

Listant "les raisons d'investir dans Sunrise", le groupe met en avant "un solide flux de trésorerie", tablant sur "un bilan sans effet de levier avec un profil d'endettement à taux fixe à long terme (avec une échéance moyenne de 5 ans, ~3% de coût moyen de la dette) soutenant une politique de distribution de dividendes attrayante à l'avenir".

La firme zurichoise s'enorgueillit aussi de son équipe de direction, le CEO André Krause et le chef des finances Jany Fruytier, qui "possèdent une solide expérience dans le domaine des télécommunications et dans la gestion d'une entreprise cotée en bourse".

Le premier a tenu les cordons de la bourse de Sunrise de 2011 à 2019 avant de devenir le patron en 2020. Il a travaillé auparavant pour Telefónica O2 en Allemagne. Le second, passé par UPC, est en charge des finances de l'opérateur depuis décembre 2020.

En novembre de la même année, UPC Suisse et son propriétaire Liberty Global ont finalisé l'acquisition de Sunrise, au terme d'une offre valorisant le second opérateur helvétique - derrière le géant bleu Swisscom - à 6,8 milliards de francs suisses. En avril 2021, l'entreprise a été décotée de la Bourse suisse.

Plus tôt dans la journée vendredi, Sunrise a publié un chiffre d'affaires 2023 qui a stagné à 3,04 milliards de francs suisses. Pour 2024, il table sur une croissance des recettes stable.

