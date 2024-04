Les rendements des obligations du Trésor américain sont restés proches de leurs plus hauts niveaux depuis novembre, les investisseurs ayant pris en compte les données stables du marché de l'emploi et les avertissements des responsables de la Réserve fédérale selon lesquels le déclin de l'inflation pourrait s'être enrayé.

Les rendements ont atteint leur plus haut niveau depuis cinq mois cette semaine, suite à des données sur l'inflation plus fortes que prévu la semaine dernière. Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés tablent désormais sur un total de 42 points de base de réduction des taux d'intérêt d'ici la fin de l'année, contre plus de 160 points de base de réduction attendus en janvier, et considèrent désormais que la première réduction interviendra en septembre.

Les données du département du travail ont montré jeudi que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage est resté inchangé la semaine dernière, ce qui indique que le marché de l'emploi reste solide. Les demandes initiales d'allocations de chômage au niveau de l'Etat sont restées à 212 000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine qui s'est terminée le 13 avril. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient 215 000 demandes pour la semaine écoulée.

"Les chiffres extrêmement stables des récentes demandes d'allocations suggèrent que la tendance à l'augmentation des salaires devrait se poursuivre et que le taux de chômage restera solidement inférieur à 4 %", a déclaré Thomas Simons, économiste américain chez Jefferies.

Les responsables de la Fed ont noté que la solidité continue du marché du travail américain était une raison de retarder la réduction des taux afin d'éviter une nouvelle accélération de l'inflation.

Raphael Bostic, président de la Fed d'Atlanta, a laissé entendre jeudi que la Fed ne pourrait pas réduire ses taux avant la fin de l'année, l'inflation revenant à l'objectif de 2 % de la banque centrale américaine plus lentement que prévu.

"Pour moi, ce n'est pas grave... Je ne suis pas pressé d'atteindre cet objectif", a-t-il déclaré.

M. Bostic est le dernier d'une série de responsables de la Fed à avoir adopté un ton hawkish sur les taux d'intérêt.

La présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré mercredi qu'elle souhaitait davantage de confiance dans la baisse de l'inflation avant que la banque centrale ne commence à réduire ses taux.

"À un moment donné, lorsque nous aurons plus de confiance, nous commencerons à normaliser notre politique pour revenir à une position moins restrictive, mais nous ne sommes pas obligés de le faire dans l'urgence", a déclaré Mme Mester.

Michelle Bowman, gouverneur de la Fed, a averti dans un autre discours mercredi : "Les progrès en matière d'inflation ont ralenti, et ... ils sont peut-être même au point mort à ce stade".

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté de 5,2 points de base pour atteindre 4,637 % et a frôlé son plus haut niveau en cinq mois. Le rendement des bons du Trésor à 30 ans a augmenté de 3,6 points de base pour atteindre 4,736 %.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, était en hausse de 5,6 points de base à 4,988 %.

Les rendements ont continué à augmenter, dans le sens inverse des prix, malgré des résultats légèrement plus faibles que prévu pour les ventes de logements existants et les indicateurs économiques avancés américains.

Les résultats de l'adjudication de 23 milliards de dollars de titres du Trésor américain protégés contre l'inflation à cinq ans, qui a eu lieu jeudi, ont été plus élevés que prévu dans presque tous les domaines. Le rendement élevé du titre s'est arrêté à 2,242 %, soit un taux inférieur au taux attendu à l'heure limite de dépôt des offres, ce qui suggère que les investisseurs étaient prêts à accepter un rendement inférieur pour prendre le titre.

Le ratio de couverture, une autre mesure de la demande, était de 2,58, légèrement supérieur aux 2,55 enregistrés en décembre, mais beaucoup plus élevé que les 2,38 d'octobre. Le ratio offre/couverture de la note était le plus élevé depuis juin 2022. (Reportage de David Randall ; Reproduction supplémentaire de Gertrude Chavez-Dreyfuss. Rédaction : Chizu Nomiyama, Josie Kao, Nick Zieminski et Jonathan Oatis)