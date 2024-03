Les rendements des obligations du Trésor américain se sont raffermis lors d'une séance écourtée jeudi, la révision à la hausse de la croissance économique du quatrième trimestre aux États-Unis n'ayant pas donné d'élan avant le début du long week-end de Pâques.

Les marchés obligataires et boursiers étant fermés à l'occasion du Vendredi saint, la journée de jeudi a marqué la fin d'un trimestre au cours duquel les rendements des obligations d'État et des billets ont augmenté, l'économie semblant sur le point d'éviter la récession cette année.

Grâce à la vigueur des dépenses de consommation et des investissements des entreprises dans des structures non résidentielles telles que les usines, le produit intérieur brut a augmenté à un taux annualisé de 3,4 % au dernier trimestre, révisé à la hausse par rapport au rythme de 3,2 % précédemment annoncé, a déclaré le département du commerce dans sa troisième estimation du PIB du quatrième trimestre.

Un rapport du Département du travail a montré jeudi que les demandes initiales d'allocations de chômage ont diminué de 2 000 pour atteindre 210 000 en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est terminée le 23 mars.

Ces bons chiffres n'ont pas fait bouger l'aiguille du marché obligataire. Les opérateurs obligataires se concentrent davantage sur le rapport de la Réserve fédérale sur l'indice d'inflation des dépenses de consommation personnelle qui sera publié par le Département du commerce vendredi, qui n'est pas un jour férié.

Le rendement des obligations américaines à 10 ans était en hausse de 0,6 point de base à 4,202 % lorsque le marché a fermé à 14 heures (heure de l'Est). Le rendement de référence a augmenté d'environ 35 points de base au cours des trois premiers mois de l'année.

La semaine dernière, la Fed a laissé le taux des fonds fédéraux dans la fourchette de 5,25 % à 5,50 % à laquelle il se situe depuis juillet.

La Fed a déclaré qu'elle prévoyait d'abaisser les taux d'intérêt cette année, et son estimation médiane du dot plot de la semaine dernière indiquait encore 75 points de base d'assouplissement pour 2024. Mais la Fed n'est pas pressée de commencer à réduire ses taux après les récents rapports montrant une inflation en hausse et l'économie montrant peu de signes de ralentissement significatif.

Le Royaume-Uni, la zone euro et le Canada ont moins de doutes quant à la baisse de l'inflation. Le problème est que la Fed est confrontée à une situation où il y a eu une hausse de l'inflation aux États-Unis en janvier et février", a déclaré Thierry Wizman, stratège mondial des changes et des taux d'intérêt chez Macquaries à New York.

"Il reste à voir s'il s'agit d'un coup de chance ou d'une mauvaise mesure des données, mais cela devrait logiquement inciter la Fed à un peu plus de prudence que les autres banques centrales.

Selon les données de LSEG, les traders de contrats à terme estiment actuellement à 63 % la probabilité que la Fed abaisse ses taux d'au moins 25 points de base lors de sa réunion de juin.

Le président de la Fed, Jerome Powell, participera à une discussion modérée sur la politique monétaire vendredi, ce qui signifie que le marché ne sera pas en mesure de réagir aux deux événements d'actualité les plus importants de cette semaine avant lundi.

"Toutes les données clés seront publiées demain au lieu d'aujourd'hui. C'est une semaine très étrange", a déclaré Gennadiy Goldberg, responsable de la stratégie des taux américains chez TD Securities, à New York. "C'est l'éternelle question : "Si l'indice des prix à la consommation tombe dans la forêt, y a-t-il quelqu'un pour l'entendre ?

Le rendement du billet à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a augmenté de 5,2 points de base au cours de la journée pour atteindre 4,6221 %, ce qui représente une hausse trimestrielle de 38 points de base.

Le rendement de l'obligation à 30 ans a baissé de 1,2 point de base à 4,3474 % jeudi et a augmenté de 33 points de base au cours du trimestre.

Une partie très surveillée de la courbe des rendements du Trésor américain mesurant l'écart entre les rendements des bons du Trésor à 2 et 10 ans, considérée comme un indicateur des attentes économiques, était à -42,4 points de base, soit environ 3 points de base de plus qu'à la clôture de l'année 2023. Elle était à -37,4 points de base mercredi dernier.