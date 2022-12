Taux : détente vers des niveaux plus revus depuis 3 mois

L'optimisme est au rendez-vous à une semaine de la réunion de la FED et à moins de 10 jours du FOMC de la BCE : les rendements se détendent partout et on retrouve des niveaux plus testés depuis le 10 octobre ou le 13 septembre en ce qui concerne nos OAT qui affichent -7Pts à 2,2470%.Un 'pic' à 3,03% avait été inscrit le 21 octobre à l'ouverture : voilà 78Pts effacés, comme si le marché avec révisé de 3 tour de vis de 25Pts la hausse de taux nécessaire pour juguler une inflation qui caracole encore à +10% dans l'Eurozone.Belle journée pour les BTP italiens avec -11Pts de base à 3,637%, la meilleure maque depuis le 25 août, soit +184Pts de 'spread' par rapport au '10 ans' allemand, contre +240 il y a 6 semaines (et la BCE n'a même pas dégainé son outil anti-fragmentation).Le rendement du Bund efface 8 points de base à 1,798%, malgré des commandes industrielles en Allemagne qui ont rebondi de 0,8% après être ressorties 7 fois en baisse sur les neuf premiers mois de l'année.Les Treasuries à 10 ans affichent -3Pts à 3,569% et ont peu réagi au déficit commercial des Etats-Unis : il s'est creusé à 78,2Mds$ en octobre, contre 74,1 un mois plus tôt (chiffre révisé par rapport à l'estimation initiale de 73,3Mds$), selon le Département du Commerce.Le déficit commercial témoigne d'un recul de 0,7% des exportations, à 256,6 milliards de dollars, tandis que les importations progressent de 0,6%, à 334,8 milliards de dollars.Au final, le déficit augmente de 5,4% d'un mois sur l'autre mais reste néanmoins légèrement en-deçà des prévisions: les analystes de chez Oddo tablaient en effet sur un déficit commercial de 80 milliards de dollars pour le mois d'octobre.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.