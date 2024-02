Dans la fascinante industrie des crypto-actifs, Tether (USDT) s'est taillé la part du lion en 2023, avec des performances qui feraient pâlir d'envie même les plus grandes institutions financières. Avec un USDT dont la capitalisation flirte avec les 100 milliards de dollars, ce géant des stablecoins a écrasé la concurrence. On y revient dans l’Analyse Cryptique, après les actualités essentielles de la semaine.

Block 1 : Les actualités essentielles

Celsius : Une fin (mal)heureuse ?

Après 18 mois de procédures judiciaires, Celsius Network a annoncé sa sortie de la faillite, en ayant remboursé plus de 3 milliards de dollars à ses créanciers, malgré un déficit initial de 1,2 milliard de dollars. La plateforme cessera ses activités, mais sa branche de minage de bitcoins, rebaptisée Iconic Digital et gérée par Hut 8, continuera d'opérer pour contribuer au remboursement des créanciers. En revanche, le fondateur de Celsius, Alex Mashinsky, est en attente de jugement pour des accusations de fraude financière et manipulation de marché.

FTX : vers un remboursement de tous les créanciers

Lors d'une audience judiciaire le 31 janvier 2024, l'avocat de FTX, Andrew Dietderich, a annoncé que les créanciers de la plateforme devraient être remboursés intégralement mais a affirmé qu'une relance de l'exchange était impossible. Dietderich a souligné que malgré les efforts et les négociations, les obstacles financiers et organisationnels, exacerbés par les actes frauduleux du fondateur Sam Bankman-Fried, rendent la reprise des activités inenvisageable. Avant sa fermeture définitive, FTX examinera les réclamations pour rembourser ceux qui peuvent prouver leurs pertes.

Coinbase embauche des pointures

Coinbase renforce son conseil d'administration en recrutant d'anciennes personnalités politiques des États-Unis et du Royaume-Uni, dont l'ex-ministre des Finances britannique George Osborne et l'ancien secrétaire à la Défense des États-Unis, Mark Esper, parmi d'autres. Ces embauches visent, de toute évidence, à améliorer l'image publique de Coinbase et à renforcer ses relations dans un contexte réglementaire tendu pour le secteur des cryptomonnaies de l’autre côté de l’Atlantique.

Google fait la pub des ETF Bitcoin

Google a mis à jour sa politique sur les cryptomonnaies et produits associés pour autoriser les publicités sur les ETF Bitcoin spot aux États-Unis, ce qui contribue à la démocratisation des cryptomonnaies. Cette nouvelle politique, entrée en vigueur le 29 janvier, permet désormais la promotion des «Cryptocurrency Coin Trust» sur le territoire américain. L'importance de Google dans le domaine de la recherche en ligne, avec 8,5 milliards de recherches traitées quotidiennement, rend cette mise à jour particulièrement influente pour la visibilité et l'adoption des ETF crypto notamment.

Block 2 : L'Analyse Cryptique de la semaine

Tether, l'émetteur du stablecoin USDT, a marqué l'année 2023 par des performances financières impressionnantes. Avec une capitalisation qui a frôlé les 100 milliards de dollars pour l’USDT - un record pour la société - Tether a consolidé sa position en tant que leader incontesté sur ce marché, en capturant notamment 71 % de la valorisation de totale de l’ensemble des stablecoins.

Tether VS Le reste du monde

Avant de continuer, faisons un petit rappel sur le fonctionnement théorique d’un stablecoin. Concrètement, dans le cadre de l’USDT par exemple, des jetons USDT sont créés lorsque des utilisateurs et des entreprises déposent des dollars sur leur plateforme de cryptomonnaies en échange d’USDT. Le ratio de 1:1 de cet actif est donc créé en échangeant des dollars américains contre des USDT. À l’inverse, lorsque les USDT sont déposés en échange de dollars américains, les USDT sont “brûlés” pour s’assurer que le nombre d’USDT en circulation correspond à tout moment au montant de la monnaie fiduciaire en réserve. Revenons-en à Tether

L’année dernière, le leader des stablecoins a profité des assauts réglementaires de la SEC contre Binance, qui ont tout simplement signé l’arrêt de mort du stablecoin BUSD.

Par ailleurs, la perte de confiance dans le stablecoin de Coinbase et de Circle, l’USDC, a aussi contribué à l’envolée de l’USDT. Pour rappel, lorsque la crise bancaire a frappé les États-Unis en 2023, Circle, la société à l’origine de l’USDC, a été l’une des entreprises technologiques qui a été touchée. Après la chute de la Sillicon Valley Bank (SVB) en mars 2023, Circle a révélé qu'elle disposait de 3,3 milliards de dollars de réserves de liquidités soutenant l'USDC dans la banque. L’USDC s’est alors désindexé du dollars – ou a perdu sa valeur stable de 1 : 1 par rapport au dollar. Depuis lors, la capitalisation de l’USDC n’a cessé de chuter, au profit de l’USDT.

Au cours du quatrième trimestre de 2023, Tether a enregistré un profit record de 2,85 milliards de dollars. Ce résultat exceptionnel découle en grande partie des placements stratégiques de l'entreprise, notamment dans les bons du Trésor américain, le bitcoin et l'or.



Les taux d'intérêt en vigueur ont joué un rôle essentiel dans la rentabilité florissante de Tether. L'année dernière a été marquée par une hausse notable des taux d'intérêt, et Tether, grâce à ses mouvements stratégiques, s'est trouvé au bon endroit au bon moment pour tirer profit des rendements des bons du Trésor.

Taux d'intérêt du Trésor à 1 mois

Étant donné que l'USDT n'offre aucun rendement, Tether s'est intelligemment positionné pour empocher des intérêts avec les authentiques dollars fournis par les clients en échange de leurs USDT. Une stratégie qui devient exponentiellement lucrative compte tenu de leurs avoirs considérables en bons du Trésor.



Ces investissements ont non seulement généré des bénéfices opérationnels substantiels mais ont également contribué à renforcer la liquidité et la solvabilité de Tether. Le bénéfice net annuel de 6,2 milliards de dollars témoigne de la solidité financière de Tether et de sa capacité à générer des rendements significatifs pour ses investissements.

Réserves de Tether au 31/12/23

L'entreprise a également mis en évidence sa gestion prudente des réserves. Avec 90 % de tous les jetons émis désormais couverts par la trésorerie et les équivalents de trésorerie, Tether offre une garantie solide de la valeur de son USDT. L'excédent de fonds propres, s'élevant à 5,4 milliards de dollars, dépasse les prêts garantis, ce qui souligne la politique conservatrice de l'entreprise en matière de gestion des risques.

Le détail des réserves de Tether

Néanmoins, Tether n'est pas sans controverses. Des critiques ont été émises concernant l'utilisation potentielle de l'USDT dans des activités de blanchiment d'argent, ainsi que sur la décision de l'entreprise de geler les adresses crypto sanctionnées par l'OFAC, une branche du Trésor américain.

Ces enjeux soulèvent des questions importantes sur la régulation et la surveillance des stablecoins, dans un contexte où la confiance et la conformité réglementaire sont cruciales pour la pérennité de ces instruments financiers. Pour ceux qui veulent se replonger dans l’histoire de Tether, voici un article concocté l’année dernière, qui retrace l’épopée de la société : Tether : Un leader qui fait peur

Block 3 : Tops & Flops

Palmarès des cryptomonnaies

Block 4 : Lectures de la semaine

