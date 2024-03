Tyson Foods va fermer définitivement une usine de porc à Perry, dans l'Iowa, a annoncé lundi l'entreprise de conditionnement de viande, ce qui entraînera la suppression d'environ 1 200 emplois.

L'entreprise, qui a engrangé d'importants bénéfices lorsque les prix de la viande ont grimpé en flèche pendant la pandémie de COVID-19, est depuis lors confrontée à un déclin et à un ralentissement de la demande pour certains produits. Tyson a annoncé la fermeture de six usines américaines de production de poulet au cours de l'année écoulée et a également licencié des employés de l'entreprise.

L'usine de porc employait environ 1 200 personnes à Perry, qui compte quelque 8 200 habitants et se trouve près de Des Moines, la capitale de l'État, a indiqué le maire Dirk Cavanaugh.

"C'est un coup dur pour la communauté", a-t-il déclaré par téléphone. "C'est notre principal employeur dans la région. Il va être difficile de savoir ce que nous allons faire sans eux".

M. Cavanaugh a indiqué que l'usine devrait fermer ses portes le 28 juin.

Tyson n'a pas répondu aux questions concernant le nombre d'employés de l'usine, mais a encouragé les travailleurs à postuler à d'autres emplois au sein de l'entreprise.

"Bien que cette décision n'ait pas été facile à prendre, elle souligne notre volonté d'optimiser l'efficacité de nos opérations pour mieux servir nos clients", a déclaré l'entreprise.

L'activité porcine de Tyson a enregistré une perte d'exploitation ajustée de 128 millions de dollars au cours de l'exercice fiscal qui s'est achevé le 30 septembre, contre un bénéfice de 198 millions de dollars l'année précédente. Le volume des ventes a baissé de 2,2 %, tandis que les prix moyens ont chuté de 7,9 %.

L'usine de Perry abat environ 9 000 porcs par jour, a déclaré Steve Meyer, économiste en chef du bétail pour Ever.Ag. Cela représente un peu moins de 2 % de la production totale de porc aux États-Unis.

En décembre, Smithfield Foods a déclaré qu'elle allait

mettre fin à ses contrats

avec 26 élevages de porcs dans l'Utah, invoquant une offre excédentaire de viande de porc et une demande plus faible des consommateurs. En octobre, Smithfield a déclaré qu'elle

fermer une usine de porc

en Caroline du Nord, après avoir confirmé qu'elle fermerait 35 sites d'élevage de porcs dans le Missouri. (Reportage de Tom Polansek ; Rédaction de Leslie Adler et Marguerita Choy)